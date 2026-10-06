مستقبلُ آلافِ الطلابِ في السويداءِ معلّقٌ بينَ الخوفِ وتعطّلِ الامتحاناتِ. وبحسبِ تقريرِ رويترز، لم يتمكنْ سوى مئةٍ وخمسينَ طالبًا من أصلِ ثلاثةَ عشرَ ألفًا وسبعمئةٍ من أداءِ امتحاناتِهم، فيما يتهمُ الأهالي حكومةَ الشرعِ برفضِ إجرائِها داخلَ مدارسِ المحافظةِ. فأينَ الضماناتُ الأمنيةُ، ومَنْ يتحمّلُ مسؤوليةَ ضياعِ عامٍ آخرَ من تعليمِ أبنائِهم؟

رصاصُ الأمس يلاحقُ طلابَ السويداء إلى مقاعدِ الدراسة؛ نجَوْا من العنف، لكنَّ مستقبلَهم ما زالَ معلقًا. فأينَ حكومةُ الشرع من ضمانِ حقِّهم في التعليم؟

وفقَ تقريرِ رويترز، لم يتمكنْ سوى مئةٍ وخمسينَ طالبًا من أصلِ ثلاثةَ عشرَ ألفًا وسبعمئةٍ من أداءِ امتحاناتِ الانتقال إلى الثانوية أو الجامعة هذا العام؛ حصيلةٌ تكشفُ حجمَ الكارثةِ التعليمية.

وبحسبِ الأهالي، رفضتِ الحكومةُ إقامةَ دورةٍ استثنائية داخلَ مدارسِ السويداء، رغمَ الموافقةِ على استقبالِ مراقبين من دمشق. في الوقتِ الذي أصرتْ فيه على تقديمِ الامتحانات قربَ مدارسَ محروقةٍ ومنازلَ مدمرة، أو داخلَ خيام، إضافةً إلى تهديدِ مئاتِ المعلمات بالفصل، واعتداءاتٍ طائفيةٍ على طلابٍ جامعيين في حمص ودمشق.

مخاوفُ الأهالي ليستْ بلا أسباب: أكثرُ من ألفي ضحيةٍ قُتلوا العامَ الماضي في مجازرَ ارتكبتْها قواتٌ مرتبطةٌ بالحكومة. واقتراحُ نقلِ الطلاب إلى مناطقِ سيطرةِ دمشق شماليَّ المحافظة لم يبددِ الخوف، بل يزيدُه في ظلِّ انعدامِ الثقةِ والأمان.

الحكومةُ تتهمُ فصائلَ محليةً بتهديدِ المراقبين ومهاجمةِ حافلاتِ الطلاب، فيما امتنعتْ وزارةُ التربية عن التعليق.

مسؤوليةُ سلطةِ الشرع لا تنتهي بتبادلِ الاتهامات: المطلوبُ امتحاناتٌ آمنة، وضماناتٌ لحمايةِ الطلاب والمعلمين، وتحقيقٌ في الاعتداءات. فكيفَ تُطالبُ العائلاتُ بالثقة قبلَ كشفِ المسؤوليات؟ ولماذا يبقى حقُّ أبنائِها في التعليم رهينةَ خلافٍ سياسي، بينما يضيعُ عامٌ آخرُ من حياتِهم دونَ حل؟