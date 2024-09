احتفال تاريخي مهيب في إفريقيا لتكريم حافظات القرآن الكريم (فيديو)

شهدت مدينة دار السلام في تنزانيا احتفالية تاريخية مهيبة نظمتها رابطة العالم الإسلامي، لتكريم قراء وحفظة القرآن الكريم، بحضور أكثر من 60 ألف شخص من مختلف أنحاء أفريقيا.

