احتفال تاريخي مهيب في إفريقيا لتكريم حافظات القرآن الكريم (فيديو)

شهدت مدينة دار السلام في تنزانيا احتفالية تاريخية مهيبة نظمتها رابطة العالم الإسلامي، لتكريم قراء وحفظة القرآن الكريم، بحضور أكثر من 60 ألف شخص من مختلف أنحاء أفريقيا.

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حضر الاحتفال المهيب شخصيات بارزة، من بينها رئيسة تنزانيا سامية حسن، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

ومن أبرز فعاليات الاحتفال "جائزة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم للفتيات"، والتي شهدت مشاركة حافظات للقرآن الكريم من مختلف أنحاء العالم بهدف إكمال الجزء الشفهي المطلوب للحصول على الإجازة القرآنية بسند متصل بالنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). ووصلت المسابقة من مراحلها النهائية عبر مركز عالمي للتلاوة التقنية، مع حضور لافت من علماء دين ومسؤولين بارزين.

وتم خلال المبادرة تكريم قراء بارزين راحلين للقرآن الكريم من العالم الإسلامي، وتهدف هذه اللفتة الى التذكير بإنجازاتهم وتشجيع الشباب على الاقتداء بهم بحفظ القرآن.