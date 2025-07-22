منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق

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أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن ايقاف المطرب اللبناني راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره حفله الأخير بأحد الأماكن السياحية في منطقة الساحل الشمالي.

جاء القرار بعد ضجة كبيرة وانتقادت اثيرت بسبب ما وصف واعتبر بأن "أفعال غير لائقة" ارتكبها على المسرح مع بعض المشاركات في الحفل، والتي اعتبرت بأنها مسيئة للعادات والتقاليد الاجتماعية في مصر.

ووفقا للبيان الصادر عن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل مساء الاثنين ذكر:""تابعنا على مدار يومين سلوكاً مشيناً يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتد عليه سابقاً في وطننا، ولن نسمح بتكراره على أرض أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحليم حافظ، وعظماء الفن العربي. إن مسارح مصر التي اعتلاها كبار الفنانين لم تكن يوماً، ولن تكون، مرتعاً للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة، أو الأحضان التي تثير الاشمئزاز".

وتابع البيان: "مع كامل الاحترام والتقدير للأستاذ الصديق فريد بو سعيد، نقيب الموسيقيين في دولة لبنان الشقيقة، ولكل الأشقاء في الشعب اللبناني الحبيب، نعلن نحن، نقابة المهن الموسيقية في مصر، نقيباً ومجلس إدارة، ما يلي: استدعاء الفنان راغب علامة إلى مقر نقابة المهن الموسيقية في مصر للتحقيق معه بشأن ما بدر منه من تصرفات تتعارض عمداً مع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح الخاص له بالعمل داخل مصر، لحين مثوله للتحقيق في مقر النقابة".

وتطرق الى "مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع بهم أو مَن ينوب عنهم لاتخاذ قرارنا سوياً باستدعاء صاحب المنشأة السياحية التي احتضنت هذا الحفل الذي يعد إسقاطاً واضحاً ومُتعمداً لكل القيم والأعراف والعادات والتقاليد المصرية".