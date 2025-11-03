انهيار برج تاريخي من العصور الوسطى في روما

أصيب عامل بجروح خطيرة واحتُجز عامل آخر تحت الأنقاض بعد انهيار جزئي لبرج من العصور الوسطى يُدعى "تورا دي كونتي" الذي يخضع لأعمال ترميم في وسط روما، بالقرب من الكولوسيوم.

المتحدث باسم قسم الإطفاء الوطني في إيطاليا، لوكا كاري، صرح لوكالة الأنباء "رويترز" قائلاً: "نحن نحاول إنقاذ العامل على قيد الحياة، لكن الوضع معقد بسبب خطر انهيار إضافي."

رئيس إقليم لاتسيو، فرانشيسكو روكا، أفاد لوسائل الإعلام المحلية أن العامل الذي نُقل إلى المستشفى ليس في حالة تهدد حياته. عاملان آخران أُصيبا بجروح طفيفة ورفضا تلقي العلاج الطبي.

Andrea BERNARDI / AFPTV / AFP

وفقًا للتوثيقات التي نُشرت حول الحادثة، البرج انهار جزئيًا على الأقل مرتين. الحديث يدور عن مبنى تاريخي يبلغ ارتفاعه 29 مترًا، وقد بُني في بداية القرن الثالث عشر على يد البابا إينوسنتيوس الثالث من أجل عائلته. في الأصل كان البرج أعلى بضعفين، لكنه تم تقليصه بسبب الأضرار التي تسببت بها الزلازل في القرنين الرابع عشر والسابع عشر.