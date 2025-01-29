هل تريدون رؤية الموناليزا؟ هذا سيكلفكم قريبا أكثر

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحف اللوفر، أمس (الثلاثاء)، وكشف عن عملية التجديد التي من المتوقع أن يخضع لها المكان، والتي أسماها «الولادة الجديدة لمتحف اللوفر». وقال ماكرون إنه سيتم تخصيص غرفة خاصة للوحة الموناليزا في متحف اللوفر، مما يسمح للزوار الذين يرغبون في رؤية اللوحة بشراء تذكرة لذلك فقط - دون المرور بالمتحف بأكمله.

حتى أن ماكرون قال إنه سيرفع أسعار تذاكر دخول متحف اللوفر لأولئك الذين ليسوا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتقليل عدد زوار المتحف. وبحسب ماكرون، سيتم تمويل عملية التجديد بالكامل من أموال التذاكر والمطاعم والمحلات التجارية في المنطقة.

يعد متحف اللوفر المتحف الأكثر زيارة في العالم حيث زاره 8.7 مليون زائر العام الماضي وحده، مما تسبب في الكثير من التآكل في البنية التحتية في المتحف وأدى إلى الحاجة إلى تجديد المكان.