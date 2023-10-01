نقطة التحول التي انبلجت في غمرة حرب يائسة لتغيّر وجه الشرق الأوسط

كان الهجوم المشترك الذي اجتاح فيه السوريون مرتفعات الجولان في الشمال، واقتحم المصريون التحصينات الإسرائيلية على طول قناة السويس في الجنوب سبباً في زعزعة اليقين والغطرسة التي كانت قد ترسخت في إسرائيل

لقد كانت تلك نقطة تحول لم تغير إسرائيل فحسب، بل الشرق الأوسط أيضًا. أولئك الذين خاضوا غمارها، كضباط اللواء المدرع 421، واصلوا حياتهم العائلية وحصلوا على وظائف ناجحة، في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم. لكنهم سيتشاركون إلى الأبد رابطة غير قابلة للكسر تبلورت في تشرين الأول / أكتوبر الدموي من عام 1973.

بدأت الحكاية بأحد أكثر الفصول إيلاما في تاريخ إسرائيل ـ الهجوم المفاجئ الذي شنته مصر وسوريا بعد ظهر يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973 ـ يوم صوم، يوم الغفران، أقدس يوم في التقويم اليهودي.

بالنسبة لأمنون عميكام، الذي قاتل كقائد سرية في الحرب، فقد بقيت الذكريات، حتى بعد مرور 50 عامًا، “قوية جدًا”.

ويقول: "شعرنا كما لو أن دولة إسرائيل في خطر، وكانت هناك علامة استفهام حول وجودها. هكذا أرى الأمر".

وكان الهجوم المشترك ــ الذي اجتاح فيه السوريون مرتفعات الجولان في الشمال، واقتحم المصريون التحصينات الإسرائيلية على طول قناة السويس في الجنوب ــ سبباً في زعزعة اليقين، بل وحتى الغطرسة التي كانت قد ترسخت في إسرائيل. قبل أيام فقط من الحرب، وعلى الرغم من العلامات المتزايدة، أعلنت الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي بثقة أن فرص اندلاع الحرب كانت "أقل من منخفضة".

ولم يشارك الجميع هذا التقييم.

“في اليوم السابق لاندلاع الحرب، سمعت محاضرة من أحد كبار ضباط المخابرات. "لقد انتهى الأمر بافتراض أنه بما أن الجيوش العربية ليس لديها رد جيد على سلاح الجو الإسرائيلي، فلن تكون هناك حرب في السنوات المقبلة"، يتذكر اللواء الاحتياط حاييم إيريز، الذي قاد اللواء المدرع 421 خلال الحرب.

i24NEWS اللواء (احتياط) حاييم إيريز، الذي تولى قيادة اللواء 421 مدرع خلال حرب يوم الغفران.

نظرت إلى الخرائط التي قدمها واعتقدت أن على الجيش الإسرائيلي أن يفعل شيئًا في هذا الوضع. لم أكن متأكدًا من أنه ستكون هناك حرب، لكنني اعتقدت أنه يتعين علينا القيام بشيء ما. اتصلت بنائبي وطلبت منه أن يطلب من جميع الضباط في اللواء البقاء في المنزل بجوار الهاتف".

ومن المؤكد أن الهواتف رنّت في اليوم التالي، بينما كان اليهود في إسرائيل يحتفلون بيوم الكفارة الكئيب، يوم الغفران. وفيما كان ضباط اللواء 421 جاهزين، إلا أن بقية الجيش لم يكن كذلك.

وقال عودين مجيدو قائد السرية في ذلك الوقت، مستحضرا من ذاكرته: "وصلنا إلى مركز الذخيرة التابع للجيش الإسرائيلي ووجدنا دباباتنا مفككة بالكامل".

"كانت الأبراج في مكان واحد حيث يتعلم عنها الجنود. وكان الجزء السفلي من الخزان في مكان آخر، ووضعت المحركات في مكان ثالث حيث توجد مدرسة الميكانيكا. وطلب مني رئيس القاعدة ألا أضغط عليه لأنه حسبما قيل له فإن أمامه 72 ساعة حتى يجهز الدبابات.

يقول يائير جيلر، الذي كان ضابطا شابا في عام 1973: "كانت هذه أول حرب حقيقية شاركت فيها. فجأة، أنت ترى جنودًا يموتون، وجنودًا يُصابون. إنه أمر مخيف. ولأول مرة، أدركت أن هناك شيئًا من قبيل جنود مفقودين أثناء القتال".

في الأيام القليلة الأولى، اليائسة، تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في الرجال والدبابات والطائرات. ولكن مع وصول المزيد من الوحدات الاحتياطية إلى الجبهة، استقر الوضع إلى حد ما. ومع ذلك، في الأسبوع الأول من الحرب، أمسك المصريون بزمام المبادرة.

تغير كل ذلك يوم الأحد 14 أكتوبر. فقد مُني المصريون بهزيمة ساحقة في معركة دبابات كبرى. أصبح الطريق الآن واضحا أمام الجيش الإسرائيلي ليأخذ زمام المبادرة على جبهة سيناء، ويدخل في نقطة التحول في الحرب.

تم تكليف الفرقة المدرعة بقيادة اللواء أريئيل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقبلي، بعبور قناة السويس ونقل الحرب إلى مصر (أو "إفريقيا"، كما بدأت تسميها قوات الدفاع الإسرائيلية).

وتحت نيران كثيفة متواصلة، أعاد رجال شارون تنظيم أنفسهم واستعدوا للعبور. لم يكن من المفترض أن يكون اللواء 421 المدرع التابع لإيرز هو أول من يعبر الحدود. كان من المفترض أن يستخدم الجيش الإسرائيلي جسرًا عملاقًا. ولكن مع احتدام القتال العنيف في كل مكان، لم يصل الجسر في الوقت المحدد.

وبعد أن عبرت قوة صغيرة من المظليين القناة في قوارب مطاطية لتأمين مقدمة جسر صغير، حان الوقت للدفع بالدبابات.

IDF archives مشاهد من حملة سيناء خلال حرب يوم الغفران.

تم تكليف اللواء 421، المزود بجسور عائمة مرتجلة، بالمهمة التي اعتقد معظم الناس أنها مستحيلة. وقد فاجأت النتائج حتى الإسرائيليين.

ويقول تزيفال كانتور، الذي كان ضابط عمليات اللواء في عام 1973: "كان مصير مهمتنا الفشل، ومع ذلك عبرنا قناة السويس بـ 28 دبابة دون أي مساعدة".

"لقد توغلنا في عمق أراضي العدو، وقضينا على كل مقاومة واجهناها، وأصبحنا فجأة أصحاب هذا المكان".

لقد قدمنا عرضا في الشجاعة والرفاقية التي يتردد صداها حتى يومنا هذا، بعد مرور نصف قرن. يعرف ضباط وجنود اللواء أنهم فعلوا شيئًا مميزًا، وهو الأمر الذي لم يغير مسار الحرب فحسب، بل وضع مصر في موقف دفاعي، بل ربما غير وجه الشرق الأوسط.

قال يوسي ريجيف، قائد سرية في اللواء 421: "كنا نعلم أننا فعلنا شيئًا مميزًا. ونعلم أيضًا أننا لم نحقق النصر في الحرب فحسب، بل ساعدنا أيضًا في إحلال السلام مع مصر، التي كانت عدونا الأكبر. بعد أربع سنوات من الحرب، جاء الرئيس المصري أنور السادات إلى إسرائيل، وفي النهاية حدث تغيير كبير".

وأضاف إيهود كوخافي، وهو قائد آخر للواء 421 في عام 1973: "تجاربنا من الحرب ستبقى معنا إلى الأبد. يمكننا أن نلتقي هنا ونتبادل الصراخ بشأن السياسة، لكننا نبقى أفضل الأصدقاء. حتى بعد مرور 50 عامًا، فليس هناك صداقة أقوى".

i24NEWS بعض الرجال الذين قاتلوا في اللواء 421 خلال حرب يوم الغفران يجتمعون للتأمل في تجاربهم.

قُتل 47 جنديًا وضابطًا من اللواء 421 في حرب يوم الغفران وأصيب المئات. لقد تم دفع ثمنا باهظا للنصر الذي أدى في النهاية إلى السلام بين إسرائيل ومصر.