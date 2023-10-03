الذكريات عالقة: مقابلة خاصة مع مؤسس الجالية المصرية في إسرائيل حول حرب أكتوبر

ولا زال الشاذلي يستذكر ما قاله له أستاذ المدرسة في طابور الصباح بأول يوم بعد العودة للمدرسة "ارفع راسك من اليوم مفيش عربي يطاطي راسه"

حرب أكتوبر انقضت، وبقيتْ ذكرياتُها عالقةً في نفوسِ المصريين. شكري الشاذلي مؤسس الجالية المصرية في إسرائيل، كانَ من سكّانِ القاهرةِ آنذاك يروي لنا ذكريات تلك الفترة من حياته، ويستذكر الهدوءَ والانتظارَ والترقّبَ في الشوارع. وكيفَ اضطُرَ معَ أترابه، إلى الخروجِ إلى إجازةٍ منَ المدرسة، ويستذكر كيف أصبحت عائلته تقضي جل وقتها بمتابعةِ أحداثِ الحرب، عبرَ الإذاعاتِ والصحفِ والتلفزيون.

كما روى لنا الشاذلي بجرأة في التقرير ما شاهده عبرَ شباكٍ صغيرٍ داخلَ الملجأ وهو : معركة جوية، بينَ مقاتلتيْن- إسرائيليٍة ومصرية، على علوٍ مرتفع، لم يظهر منها، سوى خطانِ أبيضان، ودخانٍ أسود!

استحضر أيضًا، ذكرى وجودَ شقيقهِ الأكبرِ على الجبهة، فقد كانَ حينذاكَ يخدمُ في قواتِ الدفاعِ الجويِة المصرية والذي عاد بعد أكثر من شهر من وقف إطلاق النار ويتذكر حين رن جرس المنزل وفتح له ودخل وقد اكتست ملابسه كلها بالغبرة الحمرا. من جانب آخر قال الشاذلي إن "الرجوعُ بالسلامة، لم يكن نصيبَ الكل، فمن بينِ المُستَثنينَ منه، والد صديقِ الشاذلي الذي قتل في الحرب.

ولا زال عالق في ذهن الشاذلي الى اليوم ما قاله أستاذ المدرسة حين وقف في طابور الصباح في اليوم الأول بعد العودة لمقاعد الدراسة بعد انتهاء الحرب حيث كان يقف مطأطأ الرأس في طابور الصباح :"ارفع راسك من اليوم بعد حرب 73 مفيش واحد عربي يطاطي راسه ويبص في الأرض".