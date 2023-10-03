وثائق إسرائيلية تكشف عن دور الملك حسين في تحذير إسرائيل من الحرب عام 1973

ووفقا لهذه الوثائق منح العاهل الاردني لقب "ينوكا" وكشفت عن تحذيره إسرائيل من استعدادات الجيوش العربية للحرب

كشفت وثائق رفعت إسرائيل السرية عن بعضها بعد انتهاء فترة التقادم لصلاحية نشر الوثائق السرية في الأرشيف الإسرائيلي، عن دور للعاهل الأردني الملك حسين في حرب أكتوبر 1973 بعد الكشف عن تبليغه إسرائيل عن تجهيزات الجيوش العربية للحرب وتناول تقرير لـi24NEWS الأمر في تقرير تلفزيوني خاص أعد بمناسبة مرور 50 عاما على الحرب.

وذكر التقرير أن الملك حسين منح في المكاتبات السرية للتغطية على هويته لقب "ينوكا"، والكلمة في العبرية تعني الطفل نسبة الى تنصيبه على العرش قبل بلوغه سن الثامنة عشر.

بحسب الرواية الإسرائيلية فإن المعلومات التي تضمنتها الوثائق كانت عاملًا هامًا ساعد إسرائيل في رصد الاستعدادات لحرب سوريا ومصر ضدها، أذ أبلغ الملك حسين نقلًا عن مصدر وصف ببالغ الحساسية أن القوات الجوية والصواريخ السورية في عملية تعبئة كاملة للهجوم وأنها متخفية تحت ذريعة التدريب.

الرواية تقول أن ينوكا أوصل تلك المعلومات خلال لقاء سري بطلب منه جمعه مع رئيسة الوزراء الإسرائيلية آنذاك غولدا مئير تحديدًا في الخامس والعشرين من شهر ايلول/سبتمبر 1973 في منشأة أمنية تقع في ضواحي تل أبيب وسط إسرائيل، أي قبل أسبوعين من اندلاع الحرب.. معلومات أشارت إلى أن المستوى الأمني في إسرائيل رفض تحذيرات الملك بداعي أنها غير كافية.

الوثائق نوهت إلى أن آخر مراسلة بين الملك حسين وغولدا مئير كانت قبل ساعات فقط من اندلاع القتال، وعبر فيها العاهل الأردني عن تخوفه من دخول جيوش عربية إلى المملكة.