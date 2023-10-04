هل كان أشرف مروان عميلًا مزدوجًا؟ وثائق الموساد تكشف الحقيقة بذكرى حرب اكتوبر

وعرف صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في وثائق الموساد بلقب الملاك ، أسرار مثيرة كشفتها وثائق الموساد

حقائق غائبة واسرار كثيرة لم يحسمها الوقت رغم مرور عقود على نيران حرب 1973. بين هذه الأسرار دور لعبه من عُرف طويلًا بالملاك وما زال يثير جدلًا إلى يومنا هذا، هو لقب أشرف مروان صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر الذي شغل منصب سكرتير الرئيس أنوار السادات ابان الحرب.

الجدال حول دوره عاد يطفو على السطح مع كشف الموساد الإسرائيلي مؤخرًا عن الاف الوثائق الجديدة والسرية من فترة الحرب والتي وصفت الملاك بأهم جاسوس في تاريخها بعد منحه اياها معلومات قيل إنها ذهبية وغيرت وجه الحرب ومنعت هزيمة محتملة تحولت إلى انتصار وساعدت الجيش الإسرائيلي عبور القناة إلى مصر، ما جاء في وثائق الموساد مرفقًا بصورة لمروان مع الضابط المسؤول عنه في الموساد والمدعو "دوفي".

الوثائق أشارت إلى إن مروان هو الذي نقل لإسرائيل، التحذير من الهجوم المشترك لجيشي مصر وسوريا في الليلة التي سبقت اندلاع الحرب، ففي تلك الليلة تلقى ضابط الموساد “دوفي” رسالة مفادها أن مروان يريد مقابلته بداعي تسليمه معلومات هامة. وعلى الفور غادر دوفي ومعه رئيس الموساد بنفسه تسفي زامير ليلتقوا مروان في لندن، وبحسب إعلان الموساد حذر الوكيل المصري من احتمال الحرب مفيدًا بأن هجومًا سوري مصري سيأخذ اسرائيل على حين غرة وموعده يوم السبت وهو يوم عطلة الإسرائيليين والذي صادف أيضا مع يوم الغفران اليهودي، يوم يصوم فيه الجنود الإسرائيليين كغيرهم من الاسرائيليين.

الملاك ووفق رواية الموساد أورد للإسرائيليين بأن السادات جدي في قراره وأنه دعا أعضاء مجلس الأمن القومي لاجتماع سري وأبلغهم قراره ببدء الحرب قريبًا، وأنه أبلغ السوفييت بنية خرق وقف إطلاق النار قريبًا دون تحديد موعد.

ونقل مروان حسب الرواية معلومات حول مساعدات عسكرية تلقتها القاهرة وسعة التعبئة العسكرية على الجبهتين المصرية والسورية وقائمة الأهداف وذكر أن السوريين يسعون لاستعادة الجولان وأن الحرب ستبدأ في المساء دون مشاركة الأردن، لكن الحرب اندلعت في تمام الساعة الثانية بعد الظهر. ومن بين المعلومات التي قدمها مروان وفق الموساد تتعلق بمواقع الاستراتيجية في مصر لتقع في مرمى الأهداف الاسرائيلية.

معلومات يرى البعض أن الدافع وراء كشف الموساد عنها هو الدلالة على حجم الاختراق كأحد أكبر انجازات الجهاز أو ربما محاولة اخفاء لخدعة، أما القاهرة التي نفت أن يكون مروان جاسوسًا لإسرائيل يرى البعض أن في انكارها محاولة للتستر على اخفاقات مخابراتها.ويزعم كثيرون، وعلى رأسهم رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية خلال حرب يوم الغفران، ايلي زعيرا، أن مروان كان عميلاً مزدوجاً، موقف يرى البعض ان من خلاله يريد زعيرا التغطية على اخفاقه في قراءة المباغتة العربية.

ما يثير الغموض هو أن مروان أبلغ مرتين عن حرب وشيكة، لكنها لم تحدث. الموساد من ناحيته يؤكد ان مروان زود إسرائيل بمعلومات حول قرارات داخلية وحساسة وتحذيرات واضحة لا تتوافق مع الاحتمال القائل بأنه عميل مزدوج أو أنه تعمد التسريب ضمن خطة محكمة للمخابرات المصرية من أجل خداع اسرائيل.