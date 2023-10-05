"علقوني من ساقي وأنا مصاب": قصة ضابط إسرائيلي وقع في الأسر المصري في حرب أكتوبر 1973

ويروي كيف تعرض الضابط للضرب بصورة متواصلة وقاموا بضربه وتعليقه من ساقه وهو مصاب

"لم أتحدث عن الأسر على مدار عشرون عاما واكتشف لاحقا إصابتي باضطراب ما بعد الصدمة وخلال الفحوصات أخرجت ذكرياتي الدفينة من الأسر" هذا ما صرح به يعكوف دور ضابط إسرائيلي أسر بيد القوات المصرية خلال حرب أكتوبر 1973 لـi24NEWS وروى قصة أسره خلال الحرب وكيف تعرض الى الضرب والتعذيب في الأسر المصري حيث علقوه من ساقه وهو مصاب.

وقال يعكوف دور إنه وقع في الأسر خلال خدمته في موقع "الرصيف البحري" في حرب أكتوبر 1973 :"جاء قرار الاستسلام رغم أن معقلنا صمد أكثر من أي معقل آخر جانب القناة، لكن قبل يومين أو ثلاثة أخبرنا الطبيب أن الضمادات لدينا أوشكت على النفاذ، مما يعني أنه في حال أصيب جندي إصافي لن تكون امكانية لعلاجه، وحتى أولئك المصابين لم يحصلوا على شيء لتخفيف معاناتهم".

وعن قرار الاستسلام للقوات المصرية يروي أنه اتخذ بعد مناقشات مع القيادة وقرروا الاستسلام عن طريق الصليب الأحمر والذي اتضح له لاحقا أنه كان بعلم الحكومة :" لم يكن قرار الاستسلام مسألة بسيطة. فمن ناحية، كان الاستسلام ضد روحنا العسكرية، وضد كل ما تعلمناه وعرفناه ومن ناحية أخرى، أردنا البقاء على قيد الحياة، في اليوم العاشر رفعنا الراية البيضاء ومن ثم نقلنا المصريون بالقوارب عبر القناة، لقد أحضروا حافلة فخمة للغاية ورافقنا ممثل للصليب الأحمر".

وروى دور كيف تعرضوا للضرب بصورة متواصلة وهم بطريقهم الى القاهرة وكانت عيناه مغطيتان :" لقد ضربونا بلا نهاية وبدون تمييز، طوال الطريق إلى القاهرة" وتابع :"·وصلنا إلى مكان بدا لي كمحطة قطار، احتوى القطار على العديد من المقصورات وهناك عادوا وضربونا باستمرار دون رحمة، والامر الأسوأ والأكثر إيلامًا هو سماعنا لهم يقتربون مننا ويتنقلون من غرفة إلى أخرى. ان معرفة حقيقة أنهم قادمون إليك تؤلمك أكثر بكثير من الضرب".

وعن هذه التجربة الصعبة حيث حققوا معه وهو مصاب قال:" على سبيل المثال، سألوني أسئلة تتعلق بالدبابات ولم يكن لدي أدنى فكرة عن الموضوع، لم يسبق لي أن كنت على متن دبابة في حياتي، ولم أقترب منها، لم أعرف بماذا أجيب او ماذا أقول,,, لقد علقوني من ساقي، وربطوا ساقي بالسقف، وبدأت بالنزيف... تحاول أن ترفع رأسك بطريقة ما... إنه أمر مريع.. لم يكن الضرب لانتزاع معلومات منا؛ لقد كان ضربًا جمع الساديين".

وروى دور كيف حين طلب شرب الماء كان يسكب على الأرض حتى يقومون بلعقه :"بين الحين والآخر، كنت تصرخ مطالبًا بالماء، فيأتي أحدهم ويسكب لك الماء على الأرض، ويصرخ عليك باللغة العربية، لا تفهم اللغة، لكنك تفهم ما يريد..عليك الاستلقاء على الأرض ولعق الماء الموجود على الأرض".

وقال إن الأمر الأصعب هو المعاناة النفسية التي خاضوها وهو لا يعرف ما سيحدث :"ان هذا الامر مرعب جدا انت لا تعلم ما الذي سيحصل.. استمر المصريون بالقول لنا انهم فازوا بالحرب واحتلوا إسرائيل، وانهم القوا القبض على ديان وجولدا..حاولت اقناع نفسي كل الوقت بأن هذه المقولات خرفات وأنها غير معقولة، رغم ذلك فكرت للحظة ان كلامهم صحيح، والسبب عدم معرفة ما إذا كان لديك مكان يمكنك العودة إليه، أو هل هناك من سيعتني بك".

تجربة الأسر استمرت من يوم الجمعة حتى السبت :"لقد عاملونا بشكل مختلف إلى حد ما عن الآخرين؛ لقد حرصوا على تركنا أحياء لأننا استسلمنا عبر الصليب الأحمر، تحررت يوم السبت، أخذونا إلى المطار، حيث تجمعنا، أطلقوا سراحنا من كل القيود وقالوا:’الآن ستعودون، هذا هو الطريق، هيا، اصعدوا إلى الطائرة’".

وروى دور أن تجربه الأسر في حينه لاحقته وهو على متن الطائرة وقال :"شعرنا وكأننا أسرى، كنت أطلب الإذن من مضيفة الطيران للذهاب الى الحمام، ·قالت لي اذهب، فنظرت يميناً ويساراً مستغربا؟ يتطلب الأمر وقتًا حتى تفهم، ليس سهلا ان تكون في الأسر، وبعد دقيقة واحدة تتحرر. وحتى يومنا هذا، ما زلت اشعر أني في الأسر هذه النقلة ليست سهلة".

وروى أنه بعد عودته إلى إسرائيل نقل إلى مركز إعادة التأهيل في زخرون يعكوف وسط إسرائيل والذي اكتشف أنه يشبه مركز التأهيل يشبه غرفة التحقيق بعد أن كان محاطا بالأسوار وقاموا باستجوابهم وانتزاع المعلومات منهم وقال :" تلقينا العديد من التحذيرات ومنعنا من الحديث واحدا مع الاخر.. كمواطن منضبط، لم أتحدث مع أي شخص عن الأسر منذ عشرين عامًا". واضاف :"فقط بعد عشرين عامًا، عندما تلقيت رسالة من وزارة الامن تكشف عن تعرض الأشخاص الذين كانوا في الأسر الى اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)،حينها لم أكن أعرف ماذا تعني هذه الكلمات، عرضوا علي المجيء والخضوع الى الفحوصات،بعد ذلك فهمت أن ما حدث هو معي هو أنني دفنت مرحلة الاسر في عقلي الباطن، وأكملت حياتي مع كل القيود التي لم اربطها بالأسر، خلال اجرائي للفحوصات اخرجوا كل الذكريات الدفينة وعرضوها امامي لأحلها".