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عائلات المختطفين الإسرائيليين يتحدثون لأول مرة ويطالبون بإجابات من الحكومة الإسرائيلية

i24NEWS

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وحدات مدرعة ومشاة احتياطية تابعة للجيش الإسرائيلي في تدريب عسكري قبل التوجه جنوبًا إلى قطاع غزة، شمال مرتفعات الجولان، إسرائيل
Michael Giladi/Flash90وحدات مدرعة ومشاة احتياطية تابعة للجيش الإسرائيلي في تدريب عسكري قبل التوجه جنوبًا إلى قطاع غزة، شمال مرتفعات الجولان، إسرائيل

ممثلو العائلات يعيشون كابوسا متواصلا بعد فقدانهم أولادهم الذين اختطفتهم حركة حماس

قال ممثلو عائلات الإسرائيليين المختطفين، الأسرى والمفقودين في الهجوم المباغت الذي شنته حماس، في مؤتمر صحافي والذين تحدثوا بصوت يختنق بسبب البكاء والألم وقالوا :"منذ 48 ساعة نعيش في كابوس، نطالب بالحصول على إجابات الليلة من الحكومة". 

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وقال اوري، والذي خطفت ابنتاه الى غزة بألم ووجع :"أنا في حيرة من أمري. هل يغتصبونهن في غزة. هل ألقوهم في الخندق؟". أما ميراف التي خطفت ابنتها قالت :"تحدثت معي في الهاتف وقالت لي، أمي يطلقون النار علينا". 

أما بات شيفاع ايلوز، والدة ايليا قالت :"صرخ ’أمي’ يطلقون النار علي، ومنذ ذلك الحين لم أسمع منه اكثر". 

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