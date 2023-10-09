ويفيد تقرير الصحيفة الأمريكية أن التخطيط للهجوم جرى خلال سلسلة اجتماعات في لبنان بين مسؤولين ايرانيين وقيادة حماس

افادت صحيفة "وول ستريت جورنال" مساء اليوم أن مسؤولين أمنيين في ايران ساعدوا حماس بالتخطيط للهجوم المباغت ضد إسرائيل والذي ادى لمقتل مئات الإسرائيليين واصابة أكثر من الفين - وأعطوا الضوء الأخضر للهجوم، وذلك خلال سلسلة من الاجتماعات التي عقدت في بيروت، كان آخرها الاثنين الماضي. جاء هذا بحسب ما أفاد به مسؤولون في حماس وحزب الله.

ووفقا لمسؤولي حزب الله وحماس، ضباط في الحرس الثوري الايراني تعاونوا مع حماس من شهر آب/أغسطس بهدف التخطيط للهجوم المشترك من الجو والبحر والبر، قاموا خلال الأسابيع الأخيرة بصياغة تفاصيل الهجوم خلال الاجتماعات في بيروت، والتي حضرها اضافة لمسؤولين حماس أيضا مسؤولين من حزب الله وأعضاء في مجموعات مسلحة موالية لايران.

ووفقا للتقرير فإنه في نهاية الاجتماع الأخير بين كافة الأطراف في بيروت وصل الايرانيون الى استنتاج أن تخطيط الهجوم استكمل وقدموا لحماس موافقة نهائية للانطلاق بالهجوم والبدء فيه.

ويشار الى أن مسؤولين في الولايات المتحدة لم يروا حتى الآن وجود شهادات لتورط ايراني في الهجوم الدامي السبت وصرح أحد المسؤولين الرسميين :"لا توجد معلومات عن تعاون بينهم". ويشار الى أن وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن قال في مقابلة مع "سي ان ان" وقال ": لا يوجد اثباتات بأن ايران أمرت بتنفيذ هذا الهجوم أو من تقف وراءها، لكن يوجد بالتأكيد منظومة علاقات طويلة المدى".