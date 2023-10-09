إسرائيل: جمع أكثر من 260 جثة في موقع الحفل الذي تحول إلى مذبحة فوق رمال صحراء النقب

من بين القتلى إسرائيليون وأجانب، كثير منهم في العشرينات من العمر، الذين حضروا مهرجان نوفا في ريعيم، جنوب إسرائيل

شهد الحفل الموسيقي الذي أقيم في جنوب إسرائيل منعطفا مأساويا وتحول إلى مسرح لهجوم مروع نفذه مسلحون فلسطينيون من غزة، حيث تم العثور على أكثر من 260 جثة لشبان وشابات يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ في زاكا لموقع واينت الإخباري الإسرائيلي إنها ساعدت في جمع بعض جثث القتلى الذين تم العثور عليهم في مكان الحادث، لكن عدد القتلى سيرتفع حيث لا يزال هناك المزيد من الجثث لم يتم جمعها بعد.

ومن بين القتلى إسرائيليون وأجانب، كثير منهم في العشرينات من العمر، الذين حضروا مهرجان نوفا في ريعيم، جنوب إسرائيل.

ووفقا لما يقوله المتحدث باسم زاكا فقد تم العثور على العديد من الجثث داخل سيارات تم رشها بالرصاص أثناء محاولة الأشخاص المذعورين الفرار.

ووفقاً للعديد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تزداد الاحتمالات باحتجاز رهائن بالعشرات من بين رواد الحفل إلى عمق قطاع غزة.

27a شابة إسرائيلية من رواد حفل الصحراء يقتادها مهاجمو حماس إلى قلب قطاع غزة.

شنت حركة حماس صباح السبت هجوما مفاجئا، بدأ بإطلاق صواريخ كثيفة على مدى أكثر من ساعة عبر جنوب ووسط إسرائيل، قبل أن يتسلل عشرات المسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية ويقومون بهجوم دموي، مما أسفر عن مقتل كبار السن والأطفال في منازلهم. وتم الإبلاغ عن أكثر من 700 قتيل منذ يوم السبت.

بحسب التقديرات الأمنية، فقد تسلل ما بين 800 إلى 1000 مسلح فلسطيني من عناصر حماس إلى إسرائيل يوم السبت.