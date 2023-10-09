حرب الجنوب: الجيش الإسرائيلي يدمر أكثر من 1200 هدف في غزة، ومقتل أكثر من 400 مسلح

مع بداية اليوم الثالث للحرب، دمر سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 1200 هدف في قطاع غزة، وعشرات الطائرات تحلق فوق القطاع في كل لحظة.

نفذ الجيش الإسرائيلي خلال العشرين ساعة الماضية، أربع موجات من الغارات الجوية في قطاع غزة، تم خلالها مهاجمة أكثر من 800 هدف. وشاركت ما بين 50-60 طائرة مقاتلة في كل موجة هجوم، على ما أفاد المتحدث باسم الجيش.

ألقت طائرات سلاح الجو، في المجمل، منذ بداية الحرب، حوالي 2000 قذيفة وأكثر من 1000 طن من القنابل على غزة.

بدأ تنفيذ الموجة الأولى من الهجوم، يوم أمس الأحد، الساعة 15:00 بعد الظهر. واستمرت نحو ساعة ونصف، أسقط خلالها سلاح الجو مئات الأطنان من الذخائر على 120 هدفاً في مدينة بيت حانون.

وانطلقت الموجة الهجومية الثانية أمس عند الساعة التساعة مساءً. واستمرت حوالي ساعة ونصف، أسقط خلالها الطيران الحربي 100 طن من الذخائر على نحو 120 هدفاً في أنحاء حي الشجاعية بمدينة غزة.

أما موجة الهجوم الثالثة فقد نفذت الليلة عند الساعة 01:00 ليلا، وشملت الهجوم على نحو 25 هدفا، بينها 20 بنية تحتية عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف ثلاث منصات إطلاق صواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل ومسجدا كانت تنطلق منه المعارك في جباليا.

صباح اليوم الإثنين، انتهى الجيش الإسرائيلي من موجة هجومية رابعة، وتمت مهاجمة أكثر من 500 هدف في مختلف أنحاء قطاع غزة.

مع بداية اليوم الثالث للحرب، دمر سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 1200 هدف في قطاع غزة. وعشرات الطائرات تحلق فوق القطاع في كل لحظة. وسيواصل الجيش تنفيذ المزيد من الهجمات المكثفة والخطيرة في مختلف أنحاء قطاع غزة. ويفيد بيان الجيش الإسرائيلي أنه تمت حتى اللحظة، مهاجمة 21 مبنى شاهقًا في غزة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية عن ارتباطها بنشاط إرهابي. ويضم أحد المباني مقرا عسكريا لمنظمة حماس.

ووفقا لتقييمات الجيش الإسرائيلي حتى الساعة، فقد قُتل أكثر من 400 مسلح منخرط في القتال في قطاع غزة، كما قُتل المئات منهم في أراضي دولة إسرائيل، هذا بالإضافة إلى اعتقال عشرات الأسرى من بين أولئك المسلحين الذين اخترقوا الحدود في هجمة غير مسبوقة السبت.

وبالتزامن مع الغارات الجوية على قطاع غزة، يواصل عشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين العمل على تطهير المنطقة المحيطة بغزة من المتسللين المسلحين الذين يرجح أن بعضهم لا يزال مختبئا أو متحصنا داخل المنازل أو الحقول المجاورة. ويتبع الجنود استراتيجية قتالية تقوم على مبدأ الانتقال من باب إلى باب وتفتيش الحدائق وسط عمليات بحث مكثفة.

كما تمكنت القوات البحرية من القضاء على العشرات من عناصرحماس الذين حاولوا دخول البلاد عن طريق البحر. وقامت قوات الأسطول الثالث عشر باعتقال أحد كبار قادة القوة البحرية التابعة لحركة حماس عند الشاطئ.

MAHMUD HAMS / AFP دخان يتصاعد فوق المباني بعد غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، 9 أكتوبر، 2023.

منذ بداية الحرب، تحدث رئيس الأركان وقائد القيادة المركزية (القيادة المركزية للجيش الأمريكي) مرتين. وشدد قائد القيادة المركزية في المحادثات على الدعم الأمريكي للجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل بشكل عام.

ويواصل الجيش الإسرائيلي العمل على رفع جاهزيته في كافة الجبهات بما يشمل تعزيز القوات شمالي البلاد وإحباط محاولات تنفيذ هجمات في الضفة الغربية، ووسط استمرار المراقبة على أنشطة المنظمات التي تخطط لعمليات هجومية.

عقب الإعلان عن دخول إسرائيل حالة حرب، ردا على هجوم حماس، استدعى الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من جنود الاحتياط للخدمة في مواقع مختلفة في الميدان وفي المقر.