مسؤولون أمنيون يقدرون دخول 800 إلى ألف عنصر مسلح فجر السبت من خلال 80 ثغرة في الجدار

بحسب التقديرات أيضا، فقد خططت حماس للعملية منذ أكثر من سنة وأبقتها سرا حتى عن حركة الجهاد الإسلامي التي انضمت للعملية، في آخر لحظة

تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن ما بين 800 إلى 1000 عنصر حمساوي تسللوا يوم السبت إلى إسرائيل من خلال ثمانين ثغرة في السياج. انقض المهاجمون على 20 بلدة و11 قاعدة للجيش الإسرائيلي، وفقا لإذاعة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية. وبحسب التقديرات، فقد خططت حماس للعملية منذ أكثر من سنة وأبقتها سرا حتى عن حركة الجهاد الإسلامي التي انضمت للعملية، في آخر لحظة.

ويفيد التقرير أيضا، أنه برغم النفي الإيراني عن أي ضلوع لإيران بالهجوم، غير أن المؤسسة الأمنية الإسارئيلية تقول إنه تم التعرف على بصمات أصابعها في التخطيط والإعداد والتنفيذ.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تمشيط البلدات التي تم التسلل إليها منذ السبت ويخشى من اختباء مسلحين فيها، ويدور الحديث عن سبعة مراكز. في كيبوتس كفار غزة تمكنت قوة من الكتيبة 13 من تحديد موقع 7 مسلحين في منطقة الكيبوتس، فروا بعدها إلى الحقول وهناك اشتباه بوجود فتحة نفق في الجوار.

وتشير التقديرات إلى أن 70 مسلحا فلسطينيا من غزة وصلوا إلى المنطقة في كيبوتس بئيري، وبالرغم من مقتل العديد منهم، إلا أنه لا يزال هناك عدد آخر يتحصن داخل المباني في الكيبوتس.

القوات الإسرائيلية تخوض قتالا وجها لوجه أمام هؤلاء المتسللين المسلحين ولا تزال تفاصيل كثيرة غامضة منها كيفية التسلل وهل تمت من خلال النفق أو السياج. وفي نيريم يتحصن 7 متسللين في منطقة الكيبوتس، حيث يجري قتال. وتم العلم بوجود ستة آخرين بالقرب من كيبوتس ألوميم، وثلاثة بالقرب من مستوطنة جافيام، أربعة في نير عوز وأربعة آخرين في حوليت.

في هذه الأثناء، هاجم الجيش الإسرائيلي 1200 هدف في قطاع غزة الليلة في أربع موجات هجومية، شملت بيت حانون والشجاعية وجباليا. وهاجم سلاح الجو 21 هدفا في غزة.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في غزة هذا الصباح بأن ما لا يقل عن 493 فلسطينيا قتلوا حتى الساعة بهجمات سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب 2751 فلسطينيا.