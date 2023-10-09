المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل استعادت السيطرة الكاملة على القرى الحدودية مع غزة

قال وزير الأمن غالانت "أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، يوم الاثنين، إن القوات الإسرائيلية استعادت “السيطرة الكاملة” على البلدات التعاونية التي تعرضت لاجتياح متسللين فلسطينيين، في هجوم مباغت فجر يوم السبت.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت في بيان بعد وقت قصير من إعلان المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحفي "أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن تكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك".

وأضاف هاغاري خلال المؤتمر الصحفي أن "عشرات الإرهابيين قُتلوا في الاشتباكات وربما لا يزال هناك إرهابيون في المنطقة”، لكن لا توجد مواقع قتال نشطة داخل إسرائيل.

IDF Spokesperson لواء المظليين التابع للجيش الإسرائيلي يجري نقله بالقرب من مدينة سديروت الجنوبية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “التخريب الذي ألحق بالسياج في غزة هو اليوم هدفنا بمساعدة الطائرات والدبابات والجنود لضمان عدم وقوع أي محاولات تسلل جديدة إلى إسرائيل”.

وأعلن هاغاري: "لقد قمنا بإخلاء 15 من أصل 24 بلدة قريبة من السياج"، مضيفا أنه لن يتم إخلاء مدينة سديروت الجنوبية.

وأضاف أنه تم إطلاق "4400 قذيفة صاروخية باتجاه دولة إسرائيل. وفي الشمال - نحن مستعدون وأكثر لأي سيناريو قادم".

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “فيما يتعلق بالهجوم، انتقلنا إلى موجات هجومية قوية في تشكيل جوي واسع أسقط مئات الأطنان من المواد المتفجرة”. "سنصل إلى آلاف الأهداف من الهجمات."

Abed Rahim Khatib/Flash90 فلسطينيون يسيطرون على دبابة إسرائيلية بعد عبور السياج الحدودي مع إسرائيل من خان يونس، 7 أكتوبر، 2023.

وأضاف: “نحن نهاجم الإرهابيين، سيتم مهاجمة كل منطقة تجمع لهم، وكل مقر لهم”.

وسلط هاجاري الضوء على الاستدعاء التاريخي لجنود الاحتياط، قائلا: “نحن في عملية تجنيد واسعة للغاية، وصلنا إلى 300 ألف جندي احتياط خلال ساعات”.

“هناك معدات للجيش الإسرائيلي”، متطرقا إلى المخاوف بعد أن تم الاستدعاء الضخم للقوى البشرية قبل وصول الخدمات اللوجستية التي تخلفت عن الركب، مع حصول بعض الوحدات على ضعف العدد المتوقع من جنود الاحتياط، قائلا إنه قد يتم إرسال بعض الأشخاص إلى منازلهم.

MAHMUD HAMS / AFP أطلق مسلحون فلسطينيون وابلًا من الصواريخ من غزة ردًا على إطلاق صاروخ إسرائيلي من نظام القبة الحديدية الدفاعي الصاروخي فوق مدينة نتيفوت.

وشدد هاغاري على أنه "لا يوجد نقص في المعدات، فهناك طعام للجميع".

إنه "أكبر حدث إرهابي في إسرائيل"، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. واختتم هاجاري حديثه بأن "السنوار هو قائد حماس وأحد أهداف الهجوم المضاد للجيش الإسرائيلي". وتابع "كثافة الهجمات ستزداد."