حرب في الجنوب: لواء جفعاتي أنقذ 400 مواطن من موت محقق خلال الهجوم يوم السبت

أرسل لواء جفعاتي قوة كبيرة إلى مدينة سديروت لإجراء عمليات مسح وتفتيش. وبعد تقييم الوضع بشكل أكبر، تم إرسال الوحدة بأكملها إلى بلدة ناحال عوز لإنقاذ السكان والقضاء على عناصر حماس المدججة بالسلاح

بالرغم من التعتيم الذي رافق مشهد الهجوم العنيف من قبل عناصر حماس على سكان البلدات المجاورة لغزة، كشف مصدر أمني في ثالث أيام الحرب، اليوم الإثنين، عن عمل لواء جفعاتي بقوة وإصرار في الأيام الأخيرة، من أجل استعادة السيطرة على البلدات الجنوبية وضمان سلامة المواطنين.

ووفقا للمصدر نفسه، فقد أرسل لواء جفعاتي قوة كبيرة إلى مدينة سديروت لإجراء عمليات مسح وتفتيش. وبعد تقييم الوضع بشكل أكبر، تم إرسال الوحدة بأكملها إلى بلدة ناحال عوز لإنقاذ السكان والقضاء على عناصر حماس المدججة بالسلاح.

مساء السبت، انضم حوالي 400 مواطن أنقذهم اللواء من ناحال عوز إلى قاعدة مشمار هنيغف. كذلك عمل اللواء في بلدتي كفار غزة وكيسوفيم وقام بتحييد عناصر حماس، الذين هددوا أمن سكان بلدات غلاف غزة.