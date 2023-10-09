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بسبب "الوضع الأمني": الخطوط الملكية المغربية تعلن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل

i24NEWS

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طائرة الخطوط الملكية المغربية (RAM) من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر تهبط في مطار بن غوريون الإسرائيلي في اللد في 13 مارس 2022
JACK GUEZ / AFPطائرة الخطوط الملكية المغربية (RAM) من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر تهبط في مطار بن غوريون الإسرائيلي في اللد في 13 مارس 2022

دخلت إسرائيل يومها الثالث في حربها مع حركة حماس، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و2500 جريح في أعقاب هجوم مفاجئ متعدد الجبهات شنه فلسطينيون من قطاع غزة

أعلنت الخطوط الملكية المغربية "لارام"، عن إلغاء رحلاتها المبرمجة إلى إسرائيل بسبب ما وصفته بـ" الوضع الحالي" الذي يشهد حربا مفتوحة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشيرة إلى أنه في ظل "الوضع الحالي في إسرائيل، تدعم الخطوط الملكية المغربية ركابها الذين يحملون تذاكر من وإلى مطار بن غوريون بتواريخ سفر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 من خلال منحهم تغيير التاريخ المجاني، خلال فترة 15 يومًا بعد تاريخ السفر الأصلي".

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وأكد بيان "لارام" على أنه "بالنسبة للمسافرين الذين يحملون تذاكر على متن الرحلتين الملغاتين AT228 في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وAT229 في 8 أكتوب / تشرين الأول الجاري 2023، تدعم الخطوط الملكية المغربية ركابها من خلال منح تغيير مجاني واحد، من وإلى تل أبيب بتاريخ سفر جديد خلال 15 يومًا من تاريخ الرحلة الأصلي، أو استرجاع قيمة التذكرة المدفوعة".

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وفي السياق دخلت إسرائيل يومها الثالث في حربها مع حركة حماس، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و2500 جريح في أعقاب هجوم مفاجئ متعدد الجبهات شنه فلسطينيون من قطاع غزة، في ما أعلنت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 560 وإصابة أكثر من 2900، وشمل الهجوم الجوي هجمات متطورة بطائرات بدون طيار على مواقع للجيش الإسرائيلي، واختراق طائرات شراعية داخل الأراضي الإسرائيلية، وهبوط قوارب مطاطية على الشواطئ، وتسلل إلى الحدود الشمالية مع لبنان

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