تقرير: نتنياهو أبلغ بايدن أن إسرائيل ستدخل في عملية برية الى غزة

نتنياهو قال خلال مكالمة هاتفية مع بايدن انه لن يكون مفر لاسرائيل الا الدخول في عملية برية الى غزة

ابلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال مكالمته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس أن "لإسرائيل لن يكون مفر الى الدخول في عملية برية في غزة" جاء هذا نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على فحوى المحادثة.

وتشير رد نتنياهو لشكل الرد الإسرائيلي المتوقع خلال الأيام والأسابيع القريبة وتهدف الى تهيئة الأرضية مع حلفاء إسرائيل الى نشاط عسكري طويل المدى وغير مسبوق بقوته ونتائجه.

والمحادثة بين نتنياهو وبايدن الأحد هي الثانية منذ الهجوم المباغت الذي شنته حماس الى إسرائيل، ووفقا للمصادر نتنياهو أبلغ بايدن خلال المكالمة الهاتفية أنه يجب عدم إبداء الضعف في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي سيضطر بأن تعمل إسرائيل بقوة كبيرة. وقال "على القوة يجب الرد بقوة كبيرة، يجب علينا استعادة الردع".

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي سأل نتنياهو بخصوص سيناريوهات تصعيد إضافية لاحقا, أشار بايدن الى أن الرسائل التي وصلت الى الولايات المتحدة من لبنان هي أنه لن تفتح جبهة إضافية، لكنه شدد على أنه يتعامل هذا بتحفظ. ورد نتنياهو على بايدن بأن قلق من سيناريو فتح جبهة إضافية في الشمال وإن إسرائيل تتجهز لذلك، موضحا إن ليس اعتبار بكل ما يتعلق في غزة وقال :"لا يوجد لنا إمكانية أخرى سوى الرد بقوة".

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي سأل نتنياهو بخصوص قضية الرهائن الموجودين بيدي حماس في غزة، فرد نتنياهو إن إسرائيل غير معنية بإدارة أي مفاوضات حول الموضوع في هذه المرحلة "لا يوجد مفاوضات - يجب أن ندخل".

مصدر أمريكي مطلع على مضامين المحادثة قال إن بايدن لم يحاول إقناع نتنياهو عدم الخروج الى عملية برية في غزة :"نحن لا نحاول اقناع الإسرائيليين بهذا الأمر لأننا ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وإنه وفقا لانطباعاتنا. وفي اعتقادنا أنه لا يمكن إقناع الإسرائيليين في الوقت الحالي على أي حال".

من جانبه صرح مصدر أمريكي أنه من المتوقع أن يتصرف بايدن بصورة مشابهة كما تصرف خلال الحرب في غزة في أيار/مايو 2021- وسوف يعبر عن دعم غير مشروط لإسرائيل وسيركز بالاتصالات الديبلوماسية الهادئة والمتواصلة مع نتنياهو ومع قادة آخرين في المنطقة.