تقرير: وزير المخابرات المصرية حذر نتنياهو من "عملية رهيبة" في غزة

ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نفى ما نقل في التقرير عن تحذير وزير المخابرات المصرية من "أمر غير عادي" سيحدث من غزة

ذكر موقع "واينت" أنه قبل عشرة أيام من هجوم حماس المباغت ضد إسرائيل اتصل وزير المخابرات المصرية الجنرال عباس كامل اتصل برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو محذرا اياه من "أمر غير عادي، عملية رهيبة"، على وشك الحدوث من اتجاه غزة.

وذكر مسؤول كبير جدا في الاستخبارات المصرية لـ"واينت" أن كامل "فوجئ من عدم المبالاة التي أظهرها نتنياهو". مصادر مصرية قالت إن نتنياهو ابلغ وزير المخابرات المصرية بأن الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن "منغمسين" بالتعامل مع المدن في الضفة الغربية والتي تخرج منها عمليات ضد إسرائيل.

ووفقا لمصادر في الاستخبارات المصرية، جنرالات إسرائيليون أوضحوا لنظرائهم أن "الوضع في غزة، وعلى وجه الخصوص على طول الحدود، تحت السيطرة".

وقال المسؤول لوكالة اسوشيتد برس "لقد حذرناهم بأن الوضع سينفجر قريبا جدا، وسيكون هذا أمر كبير جدا، الا أنهم قللوا من أهمية تحذيراتهم.

ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية قال خلال رده إن "التقرير حول تحذير من مصر قبل الحرب ليس صحيحا وكاذبا".