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  • القسام يهدد : كل قصف إسرائيلي سيقابلة بإعدام رهينة إسرائيلية والذي سينفذ ببث حي ومباشر

القسام يهدد : كل قصف إسرائيلي سيقابلة بإعدام رهينة إسرائيلية والذي سينفذ ببث حي ومباشر

i24NEWS

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النار والدخان يتصاعدان فوق المباني خلال غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في 8 أكتوبر 2023
EYAD BABA / AFPالنار والدخان يتصاعدان فوق المباني خلال غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة في 8 أكتوبر 2023

حماس تهدد بإعدام رهائن إسرائيليين بعد كل استهداف تشنه إسرائيل في القطاع

هدد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام ابوعبيدة بإعدام رهينة إسرائيلية بعد كل "استهداف تشنه إسرائيل في قطاع غزة ضد مدنيين أو منازل فلسطينيين" محملا إسرائيل مسؤولية كل ما يحدث. 

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وقال ابو عبيدة في شريط صوتي :""كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة". واضاف :"الكرة في ملعب إسرائيل من الآن وسنحملها المسؤولية أمام العالم والكرة في ملعبها". 

ويشار الى أن حركة حماس شنت هجوما مفاجئا السبت من البر والبحر والجو ضد إسرائيل والذي اسفر الى مقتل 900 اسرائيليا وإصابة أكثر من الفي شخص، وردت إسرائيل على هجوم حماس بضربات متواصلة في غزة ادت لمقتل 500 فلسطيينا واصابة المئات. 

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