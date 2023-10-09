القسام يهدد : كل قصف إسرائيلي سيقابلة بإعدام رهينة إسرائيلية والذي سينفذ ببث حي ومباشر

حماس تهدد بإعدام رهائن إسرائيليين بعد كل استهداف تشنه إسرائيل في القطاع

هدد المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام ابوعبيدة بإعدام رهينة إسرائيلية بعد كل "استهداف تشنه إسرائيل في قطاع غزة ضد مدنيين أو منازل فلسطينيين" محملا إسرائيل مسؤولية كل ما يحدث.

وقال ابو عبيدة في شريط صوتي :""كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار، سنقابله بإعدام الرهائن المدنيين لدينا وسنبثه بالصوت والصورة". واضاف :"الكرة في ملعب إسرائيل من الآن وسنحملها المسؤولية أمام العالم والكرة في ملعبها".

ويشار الى أن حركة حماس شنت هجوما مفاجئا السبت من البر والبحر والجو ضد إسرائيل والذي اسفر الى مقتل 900 اسرائيليا وإصابة أكثر من الفي شخص، وردت إسرائيل على هجوم حماس بضربات متواصلة في غزة ادت لمقتل 500 فلسطيينا واصابة المئات.