نتنياهو يدعو قادة المعارضة "الانضمام فوراء لحكومة وحدة" و"ما سنفعله ضد أعدائنا سيتردد صداه لأجيال"

نتنياهو عن الحرب مع حماس : ما سنفعله ضد أعدائنا سيتردد صداه لأجيال، نحن بمعركة لضمان وجودنا

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمة له حول الحرب مع حماس أن إسرائيل تخوض حربا لضمان وجودها وقال :"نحن في معركة لضمان وجودنا، أما الوحوش البشرية، حماس هو داعش" وتعهد بأن الضربة التي ستتلقاها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة "سيتردد صداها لأجيال عديدة"، كما طالب قادة المعارضة الإسرائيلية الانضمام فورا الى حكومة طوارئ وطنية.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحافي "نحن في معركة على البيت، حرب على ضمان وجودنا ، حرب سننتصر فيها. هذه الحرب فرضت علينا من قبل عدو بشع، حيوانات بشرية تحتفل على قتل النساء، الأطفال والمسنين",

وأضاف نتنياهو "لم نشهد هذه الفظائع منذ فترة داعش, عرفنا دائما من هي حماس، الآن العالم كله يعرف، سوف نهزمه كما هزم العالم المستنير داعش".

وأضاف نتنياهو :"نحن فقط بدأنا بضرب حماس، صور الخراب والدمار من معاقل حماس في غزة هي فقط البداية، يوجد الكثير من الأخبار الكاذبة، والدعاية الكاذبة بهدف خلق الانقسام بيننا، يجب أن لا نقع في فخ الدعاية. انا أعرف أن الجميع يريد نتائح الآن وفورا- أنا أعدكم أنه نهاية المعركة سيعرف جميع أعدائنا أن ما ارتكبوه كان خطأ فاذحا. ما سنقوم به خلال الأيام القادمة سيكون صداه على مدار أيام"

وعن الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل في مواجهة التطورات الأمنية قال :"في بداية الحرب أمرت بتطهير البلدات ، وصد دخول أي عدو الى أراضينا، والاجراء الثاني الذي يتم تنفيذه هو هجوم واسع النطاق ضد حماس مع ’كثافة غير مسبوقة، الإجراء الثالث هو تحصين الجبهات الأخرى على الحدود الشمالية ضد حزب الله ، وداخل دولة إسرائيل".

وتابع وقال إن الإجراء الرابع الذي يتم تنفيذه حاليا هو "مواصلة تعزيز الدعم الدولي للحفاظ على مساحة عملنا ضد أعدائنا" أما الإجراء الخامس والأخير على حد وصفه هو "ترسيخ وحدة الشعب". وتابع في ظل محادثات تشكيل حكومة الطوارئ داعيا قادة المعارضة الى إقامة حكومة طوارئ وطنية فورا وقال إن "الانقسام داخلنا انتهى، جميعنا موحدين، وعندما نكون جميعا موحدين سننتصر. أطالب قادة المعارضة إقامة حكومة وحدة وطنية فورا بدون شروط مسبقة، كما أقامها بيغن",

وأضاف نتنياهو :"نحن فقط بدأنا بضرب حماس، صور الخراب والدمار من معاقل حماس في غزة هي فقط البداية، يوجد الكثير من الأخبار الكاذبة، والدعاية الكاذبة بهدف خلق الانقسام بيننا، يجب أن لا نقع في فخ الدعاية. انا أعرف أن الجميع يريد نتائح الآن وفورا- أنا أعدكم أنه نهاية المعركة سيعرف جميع أعدائنا أن ما ارتكبوه كان خطأ فاذحا. ما سنقوم به خلال الأيام القادمة سيكون صداه على مدار أيام".