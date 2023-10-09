جاء هذا خلال مقابلة خاصة في i24NEWS تحدث خلالها عن الجهود لإقامة حكومة وحدة وطنية في إسرائيل بعد الحرب مع حماس

شبه عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم بوعاز بيسموت جرائم وعمليات القتل التي ارتكبتها حماس في الهجوم المباغت الذي شنته السبت وأدى لمقتل 900 إسرائيلي "بالنازية وداعش"، مؤكدا بنفس الوقت أهمية التوصل الى حكومة وحدة وطنية لخوض الحرب التي تديرها إسرائيل ضد حماس مشددا على "وحدة الشعب الإسرائيلي ستوصله إلى النصر".

وخلال تعليقه عن الجهود لإقامة وحدة وطنية في المقابلة الخاصة مع i24NEWS قال :" :"كانت لدينا اليوم جلسة طويلة في لجنة الخارجية والأمن ، شهدت خلالها توافقا لم أشهده من قبل، لن نكون أقوياء أبدا إلا بوحدتنا، لذلك يجب علينا التوصل الى حكومة وحدة وطنية ، ويأتي هذا بعد عاصفة في الشوارع الإسرائيلية ومآسي واجهناها كالتي وقعت يوم السبت ، ل يوجد الآن وقت للمحاسبة ولجان التحقيق، الوحدة والنصر حاليا في نصب أعيننا ، الوحدة ستوصلنا الى النصر ".

وأضاف بيسموت :"يجب أن نفهم شيئا واحدا أن التهديدات والسيناريوهات التي كانت أمام إسرائيل قبل أشهر حاليا غير موجودة، نحن في حالة حرب بعد مهاجمة إسرائيل ، إسرائيليون ذبحوا في بيوتهم ـ، أطفال ، نساء ، هناك نساء إسرائيليات في أسر حماس ولا نعرف ما الذي يمررن به الأسرى ، كل من يريد أن يحارب الإرهاب يجب أن يشبك يديه بيدي الآخر ومع إسرائيل, وحدتنا ستوصلنا الى الانتصار، والوحدة والنصر هي في نصب أعيننا الآن".