مقتل قائد عسكري إسرائيلي بالاشتباكات بين مسلحين تسللوا من لبنان مع عناصر الجيش

القائد العسكري هو المقدم عليم عبد الله من قرية يانوح جت في شمال إسرائيل وستجري جنازته اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعات مبكرة من فجر اليوم عن مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم عبدالله (40 عاما) في الاشتباكات مع مسلحين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى داخل إسرائيل.

والقيادي العسكري من قرية يانوح جت في الجليل من شمالي إسرائيل، وكان سينهي خدمته العسكرية الأحد المقبل، وستقام جنازته اليوم في قريته، وفتحت أمس خيمة عزاء.

ووصل التوتر في شمالي إسرائيل الى ذروتها بعد تبادل إطلاق النار الذي أدى الى مقتل ثلاثة مسلحين ومسلح رابع فر الى لبنان كانوا تسللوا من لبنان إلى إسرائيل، وأعلن الجهاد الأسلامي مسؤوليته عن الحدث، ونفى حزب الله أن تكون له علاقة في الحدث، لكن الجيش الإسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله، والذي أعلن لاحقا عن مقتل خمسة من عناصره في هذه الضربات وردا على ذلك قام بإطلاق 13 قذيفة نحو موقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وتسلل المسلحون الفلسطينيون من خلال فتحة صغيرة بين الجدار الجديد الى الجدار القديم، وبعد التسلل هاجم الجيش الإسرائيلي عشرات مواقع الحراسة التي أقامها حزب الله بالقرب من الحدود، ووفقا للتقارير اللبنانية فإن سلاح الجو الاسرائيلي هاجم بلدة مروحين جنوب لبنان