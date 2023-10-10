تغطية متواصلة للحرب: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900 والجيش يستعيد السيطرة على الجنوب بعد هجوم حماس
2800 جريح، من بينهم 535 في المستشفى وأكثر من 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي. ولا يزال المسلحون يختبئون في إسرائيل، وتعبئة 300 ألف جندي احتياط
دخلت إسرائيل يومها الرابع من الحرب مع مختلف الفصائل الفلسطينية، في أعقاب هجوم مفاجئ متعدد الجبهات في الجنوب، بقيادة حماس وشمل الهجوم الجوي هجمات متطورة بطائرات بدون طيار على مواقع للجيش الإسرائيلي، واختراق طائرات شراعية داخل الأراضي الإسرائيلية، وهبوط قوارب مطاطية على الشواطئ.
ومنذ الهجوم، شهدت الحدود الشمالية مع لبنان اشتباكات متعددة، حيث لم يرغب الطرفان في إشراك حزب الله في المواجهات، لكن قُتل ما لا يقل عن 5 من أعضاء الحزب
ومع اندلاع الحرب، صباح السبت المنصرم، اخترق متسللون فلسطينيون السياج الحدودي وبدأت تيارات من المسلحين في سيارات جيب مسلحة بالرشاشات الثقيلة في ذبح المدنيين في الشوارع، وأخذ الرهائن إلى قطاع غزة، حيث خلف الهجوم المفاجئ أكثر من 900 قتيل، واحتجاز المئات كرهائن، وآلاف الجرحى، جميعهم من جنسيات وأعمار مختلفة.
وتبين لاحقًا أن حوالي 260 شابًا وشابّة قد قُتلوا في حفل خارجي. وفي مكان آخر في الجنوب، نفذ المسلحون الفلسطينيون هجومًا في كيبوتس بئيري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.
وفي السياق قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ: "لم يُقتل هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد منذ المحرقة". وأكد الرئيس الأمريكي بايدن مقتل 11 أمريكيا في هجمات حماس على إسرائيل.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، مساء الأحد، أن إيران متورطة في التخطيط للهجوم الفلسطيني المفاجئ وأعطت الضوء الأخضر النهائي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري. رغم أن الحكومة الإيرانية نفت هذا الادعاء.
عثرت قيادة الطوارئ الوطنية للجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية والوزارات الحكومية والنظام السيبراني الوطني على حوالي 30 شخصًا مفقودًا في كيبوتس عين هسلوشا في الجنوب.
وبدأت عملية الإنقاذ الطارئة المشتركة للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية في بداية الأسبوع للمساعدة في تحديد مكان المواطنين المفقودين وإنقاذهم. وتقدمت مئات العائلات بطلبات. ويعمل الجيش الإسرائيلي والشرطة ليل نهار للعثور على المفقودين وإطلاع عائلاتهم على كافة التفاصيل المتوفرة لدى قوات الأمن.
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أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية في تحديث جديد لضحاياالحرب في الجنوب"حاليًا، لا يزال 535 شخصًا أصيبوا في هجمات حماس يتلقون العلاج في المستشفيات. ومن بينهم واحد في حالة حرجة، و105 في حالة خطيرة، و262 في حالة متوسطة، و167 في حالة طفيفة.
وحتى الآن، تم إجلاء ما مجموعه 2806 مصابًا إلى المستشفيات، من بينهم 26 مصابًا بالحرجة، و336 بالخطيرة، و534 بالمتوسطة، و1479 بالخفيفة، و107 بحالة قلق، و210 للتقييم الطبي.
وتم حتى الآن نقل 2806 جريحاً إلى المستشفيات، منهم: 26 خطيرة، و336 خطيرة، و534 متوسطة، و1479 خفيفة، و107 قلقون، و210 تحت التقييم الطبي.
وفي أعقاب ورود تقارير عن تسلل طائرات معادية إلى المنطقة المحيطة، حدد الجيش الإسرائيلي هدفًا يتحرك باتجاه الأراضي الإسرائيلية وأطلق صاروخًا اعتراضيًا اتجاهه.
وتبين الفحص أنها ليست طائرة معادية ولا تشكل خطراً على السكان.
انتهى اجتماع رؤساء الائتلاف. وقد أيد جميع رؤساء الائتلاف، دون استثناء، تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وأذنوا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعمل على تشكيلها.
سماع دوي صفارات الإنذار في البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، طائرة معادية تخترق الأراضي الإسرائيلية من غزة، ويضطر السكان إلى البقاء في الملاجئ
قالت وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية: "قصفت طائرات إسرائيلية معبر رفح الذي يفصل قطاع غزة عن مصر، مما حال دون خروج ووصول المسافرين من وإلى القطاع".
طلبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، "فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزّة المحاصر والذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس"، وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش خلال إحاطة صحافية في جنيف "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان".
دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وزيري الخارجية الإسرائيلي والفلسطيني للانضمام لاجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين.
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مسؤولون كبار في حزب الليكود ينتقدون بنيامين نتنياهو بسبب التأخير في تشكيل حكومة الطوارئ، ويقولون: “كان ينبغي أن يحدث هذا منذ وقت طويل”.
الجيش الإسرائيلي: نواصل قصف أهداف لحماس في قطاع غزة بكثافة
قالت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، اليوم الثلاثاء، إن هناك "مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها"، مؤكدةً أن "الحكومة الإإسرائيلية تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم"، وفقاً لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية..
سماع دوي صفارات الإنذار في بئر السبع 🛑🛑