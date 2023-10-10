تغطية متواصلة للحرب: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 900 والجيش يستعيد السيطرة على الجنوب بعد هجوم حماس

2800 جريح، من بينهم 535 في المستشفى وأكثر من 900 قتيل في الجانب الإسرائيلي. ولا يزال المسلحون يختبئون في إسرائيل، وتعبئة 300 ألف جندي احتياط

دخلت إسرائيل يومها الرابع من الحرب مع مختلف الفصائل الفلسطينية، في أعقاب هجوم مفاجئ متعدد الجبهات في الجنوب، بقيادة حماس وشمل الهجوم الجوي هجمات متطورة بطائرات بدون طيار على مواقع للجيش الإسرائيلي، واختراق طائرات شراعية داخل الأراضي الإسرائيلية، وهبوط قوارب مطاطية على الشواطئ.

ومنذ الهجوم، شهدت الحدود الشمالية مع لبنان اشتباكات متعددة، حيث لم يرغب الطرفان في إشراك حزب الله في المواجهات، لكن قُتل ما لا يقل عن 5 من أعضاء الحزب

ومع اندلاع الحرب، صباح السبت المنصرم، اخترق متسللون فلسطينيون السياج الحدودي وبدأت تيارات من المسلحين في سيارات جيب مسلحة بالرشاشات الثقيلة في ذبح المدنيين في الشوارع، وأخذ الرهائن إلى قطاع غزة، حيث خلف الهجوم المفاجئ أكثر من 900 قتيل، واحتجاز المئات كرهائن، وآلاف الجرحى، جميعهم من جنسيات وأعمار مختلفة.

وتبين لاحقًا أن حوالي 260 شابًا وشابّة قد قُتلوا في حفل خارجي. وفي مكان آخر في الجنوب، نفذ المسلحون الفلسطينيون هجومًا في كيبوتس بئيري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وفي السياق قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ: "لم يُقتل هذا العدد الكبير من اليهود في يوم واحد منذ المحرقة". وأكد الرئيس الأمريكي بايدن مقتل 11 أمريكيا في هجمات حماس على إسرائيل.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، مساء الأحد، أن إيران متورطة في التخطيط للهجوم الفلسطيني المفاجئ وأعطت الضوء الأخضر النهائي في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الجاري. رغم أن الحكومة الإيرانية نفت هذا الادعاء.

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