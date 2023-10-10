رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر بالمغرب ينجو من هجوم حماس على سديروت جنوب إسرائيل

رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر بإقليم صفرو في المغرب والبطل العالمي في الملاكمة والفول كونطاكت مصطفى الخصم بمرافقة مجموعة من أعضاء المجلس، ينجو من هجوم حماس

أكدت صفحة "إسرائيل في المغرب" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر بإقليم صفرو في المغرب والبطل العالمي في الملاكمة والفول كونطاكت مصطفى الخصم بمرافقة مجموعة من أعضاء المجلس، نجوا من من الهجوم الذي نفذته الفصائل الفلسطينية على مدينة سديروت صباح السبت المنصرم، من أجل الإعداد لاتفاقية توأمة مع مجلس بلديتها.

https://twitter.com/i/web/status/1707466108263866523 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وكان لخصم قد ظهر في فيديو صوره بنفسه يوثق فيه مجيئة إلى إسرائيل وزيارته لمدينة تل أيبيب والمسجد الأقصى، التي أبدى إعجابه بها قائلا "لقد ذهبت إلى أماكن كثيرة لكن هذه المدينة جعلتنا مدهوشا كثيرا"، مبرزا صورا للفندق الذي كان يقيم فيه والمجاور لشاطئ البحر.

واسفر الهجوم المفاجئ على الجنوب الإسرائيلي أكثر من 900 قتيل، واحتجاز المئات كرهائن، وآلاف الجرحى، جميعهم من جنسيات وأعمار مختلفة.وتبين لاحقًا أن حوالي 260 شابًا وشابّة قد قُتلوا في حفل خارجي. وفي مكان آخر في الجنوب، نفذ المسلحون الفلسطينيون هجومًا في كيبوتس بئيري، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.

ويقوم مصطفى الخصم بمرافقة مجموعة من أعضاء المجلس، منذ 29 سبتمبر/ايلول المنصرم، بزيارة إلى إسرائيل تمهيدا لمشروع اتفاقية مع بلدية سديروت الإسرائيلية، وقال مصطفى الخصم في تدوينة له على حسابه الشخصي في الفيسبوك"لقاء ممتع جداً مع رئيس بلدية سديروت وطاقمه حول الصحة والتعليم والثقافة".ويلتحق بذلك رئيس جماعة ايموزار بركب مجموعة من رؤساء الجماعات الرياضية الذين قرروا عقد شراكات من مدن إسرائيلية، ومن أبرز هذه الجماعات، جماعة فاس.