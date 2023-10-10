الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنمسا يعلقون المساعدات للفلسطينيين وسط الحرب

"إن حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يشكل نقطة تحول. ولا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد". ونتيجة لهذا الموقف، تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، وأصبحت المشاريع الجارية الآن قيد المراجعة"

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ذات مغزى تمثلت بتنفيذ مراجعة لجميع تمويلاته التنموية المخصص للأراضي الفلسطينية.

وقد اتخذت ألمانيا والنمسا بالفعل قرارات مماثلة ردًا على التصعيد في الصراع.

كما صدر بالتزامن بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي مشترك تجمع فيه هذه الدول على أنها "ستدعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها".

أصدر أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لمنطقة الاتحاد الأوروبي، إعلانًا عامًا على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر. وقال: "إن حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يشكل نقطة تحول. ولا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد". ونتيجة لهذا الموقف، تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، وأصبحت المشاريع الجارية الآن قيد المراجعة.

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بالإضافة إلى ذلك، تم تأجيل جميع مقترحات الميزانية الجديدة، بما في ذلك تلك الخاصة بعام 2023، إلى أجل غير مسمى. وشدد فارهيلي على ضرورة اتخاذ إجراءات للتصدي للتحريض على الكراهية والعنف وتمجيد الإرهاب الذي أثر على العديد من الأفراد.

إن قرار الاتحاد الأوروبي له آثار بعيدة المدى، لأنه يؤثر على 691 مليون يورو من المساعدات المخصصة للأراضي الفلسطينية. وأعلنت ألمانيا تعليق المساعدات الثنائية التي تبلغ قيمتها 125 مليون يورو لهذا العام، في انتظار إجراء فحص شامل لاستخدام هذه المساعدات. كما أوقفت النمسا مساعداتها التي بلغت قيمتها 19 مليون يورو.

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وعلى الصعيد الدبلوماسي، من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ 27 في اجتماع طارئ في مسقط، عمان، يوم الثلاثاء. وسيركز الاجتماع على رد الكتلة الأوروبية على الهجوم المستمر، وكان من المقرر أصلاً أن يكون جزءًا من اجتماع مجلس التعاون الأوروبي والخليجي. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد التزم سابقًا بتقديم ما مجموعه 1.18 مليار يورو كدعم مالي من عام 2021 إلى عام 2024 لبرنامج مشترك يهدف إلى مساعدة الضفة الغربية وغزة، حتى لو كانت الأخيرة تحت سيطرة حماس.