الاتحاد الأوروبي وألمانيا والنمسا يعلقون المساعدات للفلسطينيين وسط الحرب

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة ذات مغزى تمثلت بتنفيذ مراجعة لجميع تمويلاته التنموية المخصص للأراضي الفلسطينية.

وقد اتخذت ألمانيا والنمسا بالفعل قرارات مماثلة ردًا على التصعيد في الصراع.

كما صدر بالتزامن بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي مشترك تجمع فيه هذه الدول على أنها "ستدعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها".

أصدر أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لمنطقة الاتحاد الأوروبي، إعلانًا عامًا على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم تويتر. وقال: "إن حجم الإرهاب والوحشية ضد إسرائيل وشعبها يشكل نقطة تحول. ولا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد". ونتيجة لهذا الموقف، تم تعليق جميع المدفوعات على الفور، وأصبحت المشاريع الجارية الآن قيد المراجعة.