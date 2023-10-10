مقتل مصور "يسرائيل هيوم" مع أفراد عائلته في منزلهم بالجنوب على يد عناصر حماس

"لقد أظهر للعالم كله من خلال عدسة الكاميرا عندما كان يعمل في وكالة الأنباء AP، كل مشاهد التصعيد التي كانت تحصل هنا حتى انتقاله للعمل في صحيفة "يسرائيل هيوم". رجل محبوب، بقامة كبيرة وقلب كبير"

أعلنت صحيفة يسرائيل هيوم اليوم الثلاثاء عن حزنها وانحنائها أمام مقتل مصور الصحيفة يانيف زوهار (54 عاما) صباح يوم السبت في كيبوتس ناحال عوز في هجوم حماس الدموي إلى جانب زوجته وابنتيه. وقُدرت النجاة لابنه الذي خرج في وقت باكر للركض وتمكن من الاختباء في بيت أحد الجيران في الكيبوتس.

وقال في رثائه صديقه الأقرب المصور يهودا بيرتس، الذي عمل مع يانيف جنبا إلى جنب طيلة عقدين من الزمن: "يانيف زوهار رجل موهوب، أحب وطنه، خدم في (لواء) هناحال، أحب (كيبوتس) ناحال عوز، وأحب منطقة غلاف غزة. لقد أظهر للعالم كله من خلال عدسة الكاميرا عندما كان يعمل في وكالة الأنباء AP، كل مشاهد التصعيد التي كانت تحصل هنا حتى انتقاله للعمل في صحيفة "يسرائيل هيوم". رجل محبوب، بقامة كبيرة وقلب كبير". وأضاف بيرتس أنه أحب زوجته والفتيات وأحب ابنه".

يانيف كان أول إعلامي يصل إلى مكان اختطاف جلعاد شاليط، وقام بتغطية خطة فك الارتباط بشكل مكثف. استطاع يانيف أن يجمع بشخصيته المعتدلة بين التنافس الإعلامي والزمالة والصداقة الحقيقية. كان دائمًا يطارد المشهد اللاحق، على الرغم من صعوبة المشاهد التي صورها. كان يمد يده دائمًا للمساعدة في منطقة الغلاف التي عرفها جيدا، والكاميرا على كتفه الآخر.

يشار إلى أن موقع واينت نعى بدوره فقدان مصور له في الأحداث المروعة التي وقعت يوم السبت في بلدات غلاف غزة إثر اجتياح وصف بالبربري أريقت خلاله دماء عائلات بأكملها داخل منازلها، واقتيد المئات رهائن إلى داخل القطاع، حيث أعلنت إسرائيل الحرب ويقوم الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي بقصف مواقع وقواعد ومصانع تعود لحماس والجهاد الإسلامي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الإثنين إن إسرائيل "تخوض حربا من أجل حماية وجودها، أما الوحوش البشرية، حماس هو داعش" وتعهد بأن يتردد صدى الضربة التي ستتلقاها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لأجيال عديدة، كما طالب قادة المعارضة الإسرائيلية الانضمام فورا الى حكومة طوارئ وطنية.