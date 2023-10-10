الإمارات تطلب من الرئيس السوري: "لا تتدخل في حرب غزة"

تتمتع الإمارات التي استأنفت السنة الماضية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق بنفوذ أكبر على سوريا من معظم الدول العربية الأخر، وتتمتع في المقابل بعلاقات وثيقة مع إسرائيل ما يجعل نقل الرسائل أكثر يسرا

أرسلت الإمارات العربية المتحدة، في الأيام الأخيرة، رسائل إلى الرئيس السوري بشار الأسد تحذر فيها من أي تدخل لسوريا في الحرب الدائرة في غزة أو هجمات ضد إسرائيل من الأراضي السورية، حسبما قال الليلة الماضية، مصدران مطلعان على الاتصالات الدبلوماسية بشأن هذه القضية.

تتمتع الإمارات التي استأنفت السنة الماضية علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق بنفوذ أكبر على سوريا من معظم الدول العربية الأخرى. ومن جهة أخرى، يتمتع الإماراتيون أيضًا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل ما يجعل نقل الرسائل عملية أكثر سهولة.

وذكرت المصادر أن الإماراتيين نقلوا الرسائل إلى سوريا على أعلى مستوى، وأبلغوا الإدارة الأمريكية بعد ذلك بمحادثاتهم مع سوريا بشأن قضية غزة.

ولم يعلق مسؤول إماراتي كبير على الأمر، بحسب الصحيفة، وقال إنه لن يعلق على المحادثات الدبلوماسية المغلقة.

وتشعر إدارة بايدن والعديد من دول المنطقة بقلق بالغ إزاء السيناريو الذي تمتد فيه الحرب في غزة إلى ساحات أخرى مثل لبنان أو سوريا، مما قد يؤدي إلى التصعيد والتحول إلى حرب إقليمية.

تعمل الإدارة الأمريكية وفق مسؤولين على قدر كبير من الاطلاع على مجريات الأمور على منع توسيع نطاق الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس خارج نطاق قطاع غزة على الجبهة السورية أو اللبنانية.

ومع ذلك فقد شهدت الجبهة الشمالية تصعيدا أمنيا عندما تسللت وحدة من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلى إسرائيل واشتبكت مع جنود الجيش الإسرائيلي. وفي تطور آخر، قصف الجيش الإسرائيلي مواقع لحزب الله وقتل خمسة من عناصرها.

وردا على ذلك، أطلق حزب الله صواريخ على مواقع للجيش الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل ولبنان.