آية الله علي خامنئي ينفي ضلوع طهران في عملية حماس في إسرائيل ويذكر"بالدعم الإيراني للفلسطينيين"

خامنئي"أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ".

نقلت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيرانين، ان المرشد الأعلى لإيراني آية الله علي خامنئي، ينفي ضلوع طهران في عملية حماس في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، لكنه أشاد به مذكّرًا "بالدعم الإيراني للفلسطينيين".

جاءت تصريحات آية الله خامنئي في كلمة ألقاها أمام كلية عسكرية، حيث اشار إلى أن "أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ"وشدد على أن الهجوم الفلسطيني على إسرائيل هو "ردّ على جرائم العدو الغاصب المستمرة منذ سنوات، والتي اشتدت خلال الشهور الأخيرة"، لافتاً إلى أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية تتحمل مسؤولية ذلك".

وأضاف خامنئي أن "الصهاينة هم بأنفسهم أحدثوا هذه المصيبة لهم بسلوكهم وسياساتهم"، مشيراً إلى أنه "عندما يتجاوز الإجرام والظلم حدودهما والعنجهية تصل إلى الذروة، يجب انتظار الطوفان".