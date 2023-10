نجم فيلم "فوضى" ليئور راز ينشر فيديو تحت القصف الصاروخي

هذه المرة، كانت الصواريخ حقيقية فوق رأسه. في مقطع فيديو مدته 20 ثانية نشره ليئور راز (المعروف باسم "دورون") مساء الاثنين، شوهد الممثل وهو يختبئ في سديروت، المدينة الواقعة جنوب إسرائيل والتي تعرضت لقصف عنيف من صواريخ حماس وتعرضت لهجوم متشابك الأوجه من قبل عناصر حماس.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .