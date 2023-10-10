نجم فيلم "فوضى" ليئور راز ينشر فيديو تحت القصف الصاروخي

توجه الممثل ومنتج المسلسل الإسرائيلي الناجح “فوضى” إلى مدينة سديروت برفقة المؤلف المشارك للمسلسل بغية الانضمام إلى جهود التطوع مع مجموعة "إخوة في السلاح" للمساعدة في إجلاء العائلات إلى مناطق أكثر أمنا

هذه المرة، كانت الصواريخ حقيقية فوق رأسه. في مقطع فيديو مدته 20 ثانية نشره ليئور راز (المعروف باسم "دورون") مساء الاثنين، شوهد الممثل وهو يختبئ في سديروت، المدينة الواقعة جنوب إسرائيل والتي تعرضت لقصف عنيف من صواريخ حماس وتعرضت لهجوم متشابك الأوجه من قبل عناصر حماس.

https://twitter.com/i/web/status/1711480777622397043 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

توجه الممثل ومنتج المسلسل الإسرائيلي الناجح “فوضى” إلى مدينة سديروت برفقة المؤلف المشارك للمسلسل آفي يسسخاروف ويوحانان بليسنر، رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث، بغية الانضمام إلى جهود التطوع مع مجموعة "إخوة في السلاح" (المجموعة المحركة للمظاهرات المناهضة للتشريعات القضائية) للمساعدة في إجلاء العائلات إلى مناطق أكثر أمانًا.

"برفقة يوهانان بليسنر @yplesner وآفي @issacharoff، توجهت جنوبًا للانضمام إلى مئات من المتطوعين "إخوة السلاح" الشجعان الذين عملوا بلا كلل لمساعدة السكان في جنوب إسرائيل. لقد أرسلنا إلى مدينة سديروت التي تعرضت للقصف لإخراج عائلتين”، كتب راز على موقع X (تويتر سابقًا).

منذ الساعة 6:30 صباح يوم الأحد 7 أكتوبر/تشرين الأول، تأثرت منطقة الحدود الإسرائيلية مع غزة بشكل خاص بالحرب المفاجئة التي شنتها حماس. وتسلل مئات من عناصر حماس المدربين إلى المنطقة يومي السبت والأحد، وسط وابل من الرشقات الصاروخية على المدينة تتواصل منذ 3 أيام.