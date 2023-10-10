تقرير: مصر ترفض استقبال الغزيين الفارين من القصف وتقول "هناك مخطط واضح لتصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها"

وقالت هذه المصادر إن السلطات المصرية تصدت في الماضي لمحاولات توطين أهالي غزة في سيناء وذلك على خلفية دعوة كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيلي أهال غزة الفارين من القصف الذهاب الى سيناء عبر ممر رفح

أشار تقرير في صحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء، إلى أن بعض الجهات الأمنية المصرية رفيعة المستوى تشير بأصابع الاتهام نحو الحكومة في إسرائيل بالوقوف وراء دفع الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من خلال القصف الواسع والمتواصل لأنحاء القطاع الى "الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم".

وتابعت هذه المصادر تقول أن السلطات المصرية تصدت في الماضي لمحاولات توطين أهالي غزة في سيناء، كما أن مقررات الجامعة العربية رفضت هذه المخططات في سياقات مختلفة. ورأت هذه المصادر أن من واجب إسرائيل أن تجد ممرات إنسانية لشعب غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نصح سكان غزة الفارين من الضربات الجوية بالتوجه إلى مصر. وقال اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت كبير المتحدثين العسكريين، لصحافيين أجانب: "أعلم أن معبر رفح (على الحدود بين غزة ومصر) لا يزال مفتوحاً... وأنصح أي شخص يمكنه الخروج بالقيام بذلك"، وذلك رغم التحذير المصري من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية.

وفي وقت لاحق أصدر مكتبه توضيحا في بيان جاء فيه: «توضيح: معبر رفح كان مفتوحاً بالأمس، لكنه الآن مغلق".

في اليوم الرابع للحرب التي افتتحت فصولها كتائب القسام التابعة لحماس بمجازر ضد سكان البلدات الجنوبية، يواصل سلاح الجو قصف مواقع متعددة للفصائل الفلسطينية ما أدى إلى نزوح أكثر من 187500 شخص في القطاع منذ السبت.

وناشدت منظمة الصحة العالمية الأطراف المعنية بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة.

وفي حديث له مع قناة i24NEWS باللغة الأنجليزية قال الخبير بشؤون الشرق الأوسط الدكتور جاك نيريا إن القصف المتتابع لا يترك في الواقع مجالا أمام الفلسطينيين سوى الهرب باتجاه سيناء، لكن السلطات تخشى من أن يصبح ذلك مدا بشريا ينتهي بنهاية المطاف في الإقامة فوق التراب المصري مثلما هو الحال مع نازحي سوريا الذين لا يرغبون اليوم، بالرغم من تغير الظروف في بلادهم، بمغادرة لبنان البلد المضيف والعودة إلى ديارهم..من يدخل لا يخرج، لا يريد العودة..وهذا ما لا تريد أن تراه السلطات في مصر".