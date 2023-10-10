جنرال في الجيش الإسرائيلي: "هذه ليست حرب، وليست ساحة معركة، إنها مذبحة"

"إنه أمر كنا نتخيله من حديث جداتنا وأجدادنا عن المذابح في أوروبا وأماكن أخرى"، يستذكر الجنرال الإسرائيلي التاريخ اليهودي المليء بالمذابح القاتلة، حيث كانت تتعرض مرارا قرى بأكملها لمذابح

في حديث مع قناة i24NEWS باللغة الإنجليزية وصف اللواء إيتاي فيروف في الجيش الإسرائيلي المشاهد التي كانت تنتظر القوات الإسرائيلية، عندما وصلت لإنقاذ القرى الحدودية في غزة، بعد هجوم حماس الوحشي.

وأكد فيروف: "إنها ليست حربًا، وليست ساحة معركة، أنت ترى الأطفال والأم والأب في غرف نومهم، وفي الغرف الآمنة، وقد قتلهم الإرهابيون".

"يمكنكم أن تشاهدوا الأمر بأنفسكم، إنه شيء لم أره قط في حياتي"، اعترف فيروف، بينما دخل الصحفيون المنطقة لأول مرة منذ تطهيرها من عناصر حماس.

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"إنه أمر كنا نتخيله من حديث جداتنا وأجدادنا عن المذابح في أوروبا وأماكن أخرى"، يستذكر الجنرال الإسرائيلي التاريخ اليهودي المليء بالمذابح القاتلة، حيث كانت تتعرض مرارا قرى بأكملها لمذابح.

قال فيروف، بعد انكشافه على أعمال العنف الوحشية، حيث قُتلت عائلات بأكملها داخل منازلها: "هذا أمر لا مثيل له في التاريخ الحديث".

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على مرآى تلك المذابح التي استهدفت سكان البلدات الجنوبية الواقعة في غلاف غزة، عاد آخرون أيضا إلى تاريخ الشعب اليهودي، حيث قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ: "لم يُقتل هذا العدد من اليهود في يوم واحد منذ المحرقة".

وأضاف هرتسوغ في بيان نُشر على منصة X: “بصفتي رئيسًا لدولة إسرائيل، أتحدث إليكم الآن من عاصمتنا القدس، تحت ظلال الحرب المظلمة، بينما تواصل أمتي التعرض لهجوم وحشي من عدو قاس وغير إنساني”.

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