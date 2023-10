جنرال في الجيش الإسرائيلي: "هذه ليست حرب، وليست ساحة معركة، إنها مذبحة"

في حديث مع قناة i24NEWS باللغة الإنجليزية وصف اللواء إيتاي فيروف في الجيش الإسرائيلي المشاهد التي كانت تنتظر القوات الإسرائيلية، عندما وصلت لإنقاذ القرى الحدودية في غزة، بعد هجوم حماس الوحشي.

وأكد فيروف: "إنها ليست حربًا، وليست ساحة معركة، أنت ترى الأطفال والأم والأب في غرف نومهم، وفي الغرف الآمنة، وقد قتلهم الإرهابيون".

"يمكنكم أن تشاهدوا الأمر بأنفسكم، إنه شيء لم أره قط في حياتي"، اعترف فيروف، بينما دخل الصحفيون المنطقة لأول مرة منذ تطهيرها من عناصر حماس.