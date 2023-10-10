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ردا على القذائف شمال إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية تجاه مواقع بجنوب لبنان

i24NEWS

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رتل من دبابات ميركافا الإسرائيلية يتم تجميعه على مشارف بلدة كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان في 8 أكتوبر 2023
JALAA MAREY / AFPرتل من دبابات ميركافا الإسرائيلية يتم تجميعه على مشارف بلدة كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان في 8 أكتوبر 2023

صافرات الانذار في مناطق متعددة في شمال إسرائيل إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رد على الصواريخ التي اطلقت من لبنان تجاه إسرائيل بإطلاق قذائف مدفعية. وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بوقت سابق عن سقوط قذائف في منطقة شلومي وحنيتا شمالي إسرائيل والقريبة من الحدود الاسرائيلية اللبنانية، ولم يتم التبليغ حتى الآن عن إصابات أو أضرار. 

 

وسمعت صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق متعددة من الجليل الغربي ، وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن الأمر قيد الفحص. 

يتبع ... 

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