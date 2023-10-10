ردا على القذائف شمال إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف مدفعية تجاه مواقع بجنوب لبنان

صافرات الانذار في مناطق متعددة في شمال إسرائيل إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رد على الصواريخ التي اطلقت من لبنان تجاه إسرائيل بإطلاق قذائف مدفعية. وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بوقت سابق عن سقوط قذائف في منطقة شلومي وحنيتا شمالي إسرائيل والقريبة من الحدود الاسرائيلية اللبنانية، ولم يتم التبليغ حتى الآن عن إصابات أو أضرار.

وسمعت صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق متعددة من الجليل الغربي ، وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن الأمر قيد الفحص.

يتبع ...