"رائحة الموت تفوح من المكان": المشاهد الفظيعة في كفار غزة بعد تطهيره من مسلحي حماس

تمت دعوة الصحافيين اليوم لتفقد مشاهد الدمار في كيبوتس كفارغزة الواقع بمنطقة غلاف غزة، البلدة التي تعرضت لمذبحة من قبل مسلحي حماس، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي إزالة جثث الضحايا من منازلهم التي قتلوا فيها.

للمرة الأولى، سمح الجيش الإسرائيلي للقنوات الإعلامية الدخول الى البلدات الإسرائيلية التي تعرضت للقتل من قبل مسلحي حماس، ويمكن من المكان رؤية الدخان المتصاعد من قطاع غزة، والذي يقع على بعد أقل من ربع ميل من هناك.