"رائحة الموت تفوح من المكان": المشاهد الفظيعة في كفار غزة بعد تطهيره من مسلحي حماس

مراسلتنا زارت بلدة كفار غزة والتي تعرضت لهجوم من قبل مسلحي حماس الذين قتلوا عدد كبيرا من سكانها بينهم 40 طفلا

تمت دعوة الصحافيين اليوم لتفقد مشاهد الدمار في كيبوتس كفارغزة الواقع بمنطقة غلاف غزة، البلدة التي تعرضت لمذبحة من قبل مسلحي حماس، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي إزالة جثث الضحايا من منازلهم التي قتلوا فيها.

للمرة الأولى، سمح الجيش الإسرائيلي للقنوات الإعلامية الدخول الى البلدات الإسرائيلية التي تعرضت للقتل من قبل مسلحي حماس، ويمكن من المكان رؤية الدخان المتصاعد من قطاع غزة، والذي يقع على بعد أقل من ربع ميل من هناك.

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واحترقت سيارات سكان البلدة المتوقفة بالخارج بالكامل. وكان ذلك مجرد جزء صغير من الدمار، مع عدم وجود رقم محدد حتى الآن لعدد الأشخاص الذين قتلوا، حيث لا يزال يتم جمع الجثث ونقلها من المنازل.

رائحة الموت - هذا ما تبقى من مجتمع نابض بالحياة. والآن تمت دعوة الصحافة الأجنبية لمشاهدة ما ارتكبه 70 مسلحا من حماس اقتحموا المنطقة ولا تزال جثثهم ملقاة على الأرض.

ووصف اللواء ايتاي فيروف المشهد لأول مرة وقال إن "هذه ليست حربا، وليست ساحة معركة، ترى الأطفال والأم والأب في غرف نومهم وفي الملاجئ الخاصة بهم، وكيف قتلهم الإرهابيون، إنها مذبحة" على جد تعبيره.

لكونها على الحدود، لا تزال كفار غزة نشطة حيث يعمل الجنود الإسرائيليون في المنطقة، وهم في حالة تأهب لأي مسلحين محتملين متبقين. إضافة لذلك، لا زالت الصواريخ تحلق في سماء المنطقة، ويستمر دوي قذائف الهاون، التي لا توجد صافرات إنذار لها، ويمكن سماع أصوات المدفعية في الخلفية على السياج الحدودي. وحتي سيارات المسلحين لا تزال هناك وربما تكون مفخخة بالقنابل اليدوية والمتفجرات.

لكن أولا، تكرس وحدة الجيش نفسها لإزالة جثث المدنيين الإسرائيليين، الذين يمكن أن نراهم مغطين بالأغطية وهم يخرجون من منازلهم حيث قتلوا، وليس لدى الجيش الإسرائيلي عدد محدد حتى الآن.

تم استدعاء العديد من الجنود للخدمة الاحتياطية، ويمكن رؤيتهم وهم يواسون بعضهم البعض بعد ما شهدوه. لقد وصلوا وهم يتوقعون الأسوأ، لكن المشاهد تفوق أي شيء يمكن أن يتخيله المرء. ويقول بعض الجنود إنهم عثروا على أطفال مقطوعي الرأس، وأسر بأكملها مقتولة بالرصاص في أسرتهم. وقد تم نقل حوالي 40 طفلاً رضيعًا وطفلًا صغيرًا على الحمالات حتى الآن.

كان لا يزال من الصعب على الجنود فحص كل منزل، بسبب الأفخاخ المتفجرة العديدة. حتى أنه تم نصح الصحافة بالابتعاد عن بعض المناطق التي لم يتم تطهيرها من المتفجرات بعد.

الفظائع التي ارتكبت بالبنادق والقنابل اليدوية والسكاكين، استهدفت جميعها السكان في منازلهم. يمكننا أن نرى شباك كرة القدم على المروج، وهي علامة على الحياة الريفية التي كانت موجودة هنا ذات يوم. الأبواب مفتوحة على مصراعيها، وعربات الأطفال متروكة، والأرصفة دمرتها المدفعية. هناك منازل متفحمة، حيث قام المسلحون بإحراق المنازل لدفع المدنيين الذين يحتمون بداخلها للخروج.