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مقتل قياديين من حركة حماس في غارات إسرائيلية

i24NEWS

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اطلاق صواريخ من غزة تجاه اسرائيل
Abed Rahim Khatib/Flash90اطلاق صواريخ من غزة تجاه اسرائيل

الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل قياديين في حركة حماس في الغارات الإسرائيلية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان سلاح الجو الإسرئيلي قتلت قيادي من المكتب السياسي لحركة حماس، وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن طائرات مسيرة قتلت الليلة الماضية جواد أبو شمالة المسؤول الاقتصادي في حركة حماس وزكريا أبو معمر عضو في المكتب السياسي لحركة حماس. 

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وأبو شمالة شغل منصب المسؤول عن الأمور المالية في حماس داخل قطاع غزة وخارجها، وكان شغل في الماضي مناصب أمنية كان جزءا منها إدارة عدد من العمليات تهدف الى المساس بمواطني إسرائيل. 

بينما القيادي الثاني أبو معمر كان مسؤول العلاقات الدولية للتنظيم، وكان مسؤولا عن اتخاذ قرارات بقطاع غزة، تنشيط العلاقات الداخلية والتنسيق بين التنظيمات في غزة. ابو معمر كان معروفا بأنه مقرب من يحيى السنوار. 

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