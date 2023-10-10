ردا على قذائف الهاون: الجيش الاسرائيلي يشن هجمات في سوريا

واعلن الجيش الاسرائيلي بوقت سابق عن سقوط عدد من قذائف الهاون في مناطق مفتوحة بإسرائيل

ردا على قذائف الهاون التي أطلقت من سوريا تجاه إسرائيل أطلق الجيش الإسرائيلي عددا من القذائف المدفعية الى سوريا، ولم يتم الاعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انه تم رصد عدد من قذائف الهاون والتي أطلقت قبل وقت قصير من الجانب السوري من هضبة الجولان الى إسرائيل، وان عدد منها سقط في مناطق مفتوحة في إسرائيل وعدد آخر سقط داخل الأراضي السورية.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن جهات فلسطينية مرتبطة بحزب الله هم من قاموا بإطلاق قذائف الهاون من سوريا الى هضبة الجولان.