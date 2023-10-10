بايدن يحذر ايران وحزب الله من التدخل بالحرب ضد إسرائيل ويعلن عن مساعدات عسكرية لها

عبر الرئيس الأمريكي عن وقوف الولايات المتحدة الى جانب إسرائيل ويؤكد "حقها بالدفاع عن نفسها"

في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس جنوب إسرائيل بعد الهجوم الدموي المباغت الذي شنته حماس السبت، أدلى رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، بكلمة له مساء اليوم (الثلاثاء). وافتتح كلامه بالقول إن "هدف حماس هو قتل اليهود، وقد تم ذبح أكثر من 1000 شخص، وهذا شر محض".وبعث بايدن رسالة واضحة إلى إيران وحزب الله: «لا تجرؤوا على التدخل». وفال أيضًا: "أخبرت نتنياهو أن المساعدات لإسرائيل، بما في ذلك صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية، في الطريق. ونحن نقف إلى جانبها". وفي وقت سابق، أفيد أن الولايات المتحدة تدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.

وقال الرئيس أيضا: "حماس لا تمثل الفلسطينيين وهدفها كله هو قتل اليهود، ولإسرائيل الحق في الرد ومن واجبها الرد. لقد تحدثت مع نتنياهو، تحدثنا عن حقيقة أن الديمقراطيات مثل إسرائيل والولايات المتحدة نتقاسم القيم المشتركة ونعمل في ظل سيادة القانون. "اليوم تصلي الولايات المتحدة من أجل السلام لجميع العائلات التي ذُبحت وجُرحت وفقد أحباؤها".

"لقد كان فريقي على اتصال بالقيادة الإسرائيلية منذ لحظة بدء الحدث. وستتسلم إسرائيل صواريخ اعتراضية في القبة الحديدية حتى لا تفتقر إلى الوسائل لحماية نفسها ومواطنيها. وأضاف :"عندما يعود الكونغرس، سنهتم بإسرائيل بطريقة أوسع بكثير وأصدرت تعليمات لفريقي بتبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم المشورة لأصدقائنا الإسرائيليين في جميع المجالات".

وفي إشارة إلى الأسرى الأميركيين الذين تحتجزهم حماس، قال: "كرئيس، أنا لا أقبل وجود أسرى أميركيين. وزارة الدفاع أمرت بتحرك حاملة الطائرات جيرالد فورد، ونحن نستعد لنقل حاملة أخرى إذا اضطررنا لذلك".