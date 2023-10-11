هبوط أول طائرة محملة بالذخيرة الأمريكية في إسرائيل، وحاملة الطائرات موجودة في المنطقة

جاء هذا بعد كلمة القاها الرئيس الأمريكي أكد فيها :"وقوف بلاده الى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها"

بعد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدنن وصلت الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) هبطت أول طائرة تحمل مساعدات عسكرية أمريكية في إسرائيل ، ايضا حاملة الطائرات الأميريكية التي اعلنت الولايات المتحة موجوة في المنطقة.

وهبطت طائرة تحمل ذخيرة متطورة في قاعدة نفطيم جنوبا. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الذخيرة مصممة للسماح بضربات كبيرة والاستعداد لسيناريوهات إضافية.

وقال الجيش الاسرائيلي "نحن نشكر الدعم والمساعدة الأمريكية للجيش الإسرائيلي خصوصا ودولة إسرائيل عموما خلال الفترة الأخيرة، اعداؤنا المشتركين يعرفون أن التعاون بين الجيوش قوي أكثر من أي وقت مضى، وهو جزء مركزي بضمان الأمن والاستقرار الاقليمي".

قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا، قال عن وصول حاملة الطائرات "وصول هذه القوات الهامة للمنطقة، اشارة الى ردع قوي لكل جهة معادية لإسرائيل- إن فكر المحاولة لاستغلال هذ الوضع".

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأمريكي اوستين :"يوجد لدينا مسؤولون في إسرائيل، يساعدون إسرائيل بقضايا استخباراتية بكل ما يخص إطلاق سراح المختطفين".