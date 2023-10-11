تغطية متواصلة للحرب: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200 وسط استمرار للهجمات

وفي اليوم السابق، وقعت هجمات من الأراضي السورية واللبنانية، وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الآخرين من الانضمام إلى الصراع.

دخلت إسرائيل يومها الخامس من الحرب بعد أن هاجمت مجموعات مسلحة فلسطينية مختلفة، بشكل مفاجئ متعدد المحاور بقيادة حماس، من قطاع غزة. وجاء اليوم الأربعاء دعم غربي، مع تحذيرات لجماعة حزب الله اللبنانية.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، بدأت الهجمات على الحدود الشمالية، انطلاقا من الأراضي اللبنانية والسورية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود على الأقل من جنود الجيش الإسرائيلي وإصابة العديد، وادعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية معقولية الهجوم الأول، لكن حزب الله اعترف لاحقًا بإطلاق النار أيضًا على إسرائيل.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلا من إيران وحزب الله اللبناني من الدخول في هذه الحرب بين إسرائيل وحماس. كما تعهد الزعيم الأمريكي بتقديم دعم قوي للشعب الإسرائيلي، فضلا عن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.

ومع اندلاع الحرب، السبت الماضي، اخترق متسللون فلسطينيون السياج الحدودي وبدأت تيارات من المسلحين في سيارات جيب مسلحة بالرشاشات الثقيلة في قتل المدنيين في الشوارع، وأخذ الرهائن إلى قطاع غزة.

وقد خلف الهجوم المفاجئ أكثر من 1200 قتيل، واحتجاز المئات كرهائن، وآلاف الجرحى، جميعهم من جنسيات وأعمار مختلفة.