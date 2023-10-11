تغطية متواصلة للحرب: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200 وسط استمرار للهجمات
وفي اليوم السابق، وقعت هجمات من الأراضي السورية واللبنانية، وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الآخرين من الانضمام إلى الصراع.
دخلت إسرائيل يومها الخامس من الحرب بعد أن هاجمت مجموعات مسلحة فلسطينية مختلفة، بشكل مفاجئ متعدد المحاور بقيادة حماس، من قطاع غزة. وجاء اليوم الأربعاء دعم غربي، مع تحذيرات لجماعة حزب الله اللبنانية.
ومنذ يوم الاثنين الماضي، بدأت الهجمات على الحدود الشمالية، انطلاقا من الأراضي اللبنانية والسورية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود على الأقل من جنود الجيش الإسرائيلي وإصابة العديد، وادعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية معقولية الهجوم الأول، لكن حزب الله اعترف لاحقًا بإطلاق النار أيضًا على إسرائيل.
وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلا من إيران وحزب الله اللبناني من الدخول في هذه الحرب بين إسرائيل وحماس. كما تعهد الزعيم الأمريكي بتقديم دعم قوي للشعب الإسرائيلي، فضلا عن إرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة.
ومع اندلاع الحرب، السبت الماضي، اخترق متسللون فلسطينيون السياج الحدودي وبدأت تيارات من المسلحين في سيارات جيب مسلحة بالرشاشات الثقيلة في قتل المدنيين في الشوارع، وأخذ الرهائن إلى قطاع غزة.
وقد خلف الهجوم المفاجئ أكثر من 1200 قتيل، واحتجاز المئات كرهائن، وآلاف الجرحى، جميعهم من جنسيات وأعمار مختلفة.
تقرير: الولايات المتحدة تنسق خطة لإجلاء المواطنين الفلسطينيين والأمريكيين من غزة عبر مصر
تنسق الولايات المتحدة مع دول أخرى خطة لإجلاء المواطنين الفلسطينيين والأميركيين من غزة عبر ممر إنساني يؤدي إلى مصر.
جاء ذلك على شبكة NBC. وبحسب التقرير، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التقليل قدر الإمكان من الخسائر في صفوف المدنيين غير المتورطين في قطاع غزة.
تايلاند: حماس أسرت 14 من مواطنينا
قالت تايلاند إنها تلقت تقارير تفيد بأن حماس قد أسرت ثلاثة مواطنين آخرين عندما اندلعت الحرب في الجنوب، وبذلك يبلغ عدد التايلانديين الذين تم أسرهم في غزة الآن 14 مواطنًا.
ذكرت ذلك وزارة الخارجية التايلاندية. كما لوحظ أن 20 تايلانديًا قتلوا في الحرب وأصيب 13 آخرون.
تقرير: الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل أكثر من 1200 شخص في هجوم حماس على إسرائيل
وذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد مقتل أكثر من 1200 مدني وجندي في هجوم حماس على إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي يستهدف المئات من مواقع حماس في غزة خلال غارات ليلية
وواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المكثفة على مواقع المسلحين في قطاع غزة، قائلاً إن "عشرات الطائرات هاجمت أكثر من 200 هدف في منطقة واحدة فقط".
تعرض حي الفرقان للهجوم ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستهدف أكثر من 450 موقعًا، تُعرف بأنها أوكار لحركة حماس يتم فيها تنفيذ أنشطة عدائية ضد إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية وكرًا آخر في منطقة دارجي طوباه.
تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي هاجم قائد جيش حماس، وقتل ابن عمه
أفادت تقارير فلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلية هاجمت موقعا لاستهداف القائد العسكري الأعلى لحماس محمد ضيف، لكن ابن عمه هو الذي قُتل.
ويُزعم أن هذه ستكون المحاولة الثامنة لاغتيال زعيم حماس.
الجيش الإسرائيلي يحبط محاولات بحرية لحركة حماس للتسلل إلى إسرائيل
كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن عدة أهداف بحرية تابعة لمنظمة حماس تعرضت للهجوم في اليوم الأخير باستخدام "نيران المدفعية من السفن الصاروخية والمروحيات الحربية وبطاريات المدفعية من الأرض".
بالإضافة إلى ذلك، قُتل غواص من حماس أثناء محاولته دخول الأراضي الإسرائيلية من شواطئ غزة.
أول طائرة محملة بالذخيرة الأمريكية تهبط في إسرائيل
سمح بالكشف عن وصول طائرة تحمل ذخيرة أمريكية إلى إسرائيل، وهي الأولى منذ اندلاع الحرب يوم السبت.
وجاء في بيان إسرائيلي أن "الذخيرة مصممة للسماح بضربات قوية والاستعداد لسيناريوهات إضافية"، وأضاف: "نحن ممتنون للدعم الأمريكي والمساعدة للجيش الإسرائيلي بشكل خاص، ولدولة إسرائيل بشكل عام، خلال هذه الفترة الصعبة".
وخلص البيان إلى أن "أعدائنا المشتركين يعلمون أن التعاون بين الجيوش أقوى من أي وقت مضى، وهو جزء أساسي من ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين".