الولايات المتحدة تدفع بخطة لإجلاء فلسطينيين وأمريكيين من غزة عن طريق مصر

وذكر التقرير الأمريكي أن الرئيس بايدن طلب من نتنياهو تقليص الخسائر في صفوف المدنيين خلال الهجمات الإسرائيلية في غزة

تعمل الولايات المتحدة، إسرائيل ومصر سوية على خلق ممر إنساني لإخراج الفلسطينيين والمواطنين الأمريكيين من قطاع غزة الى مصر, جاء هذا بحسب ما ورد في شبكة NBC الأمريكية. من جانبه رد السفير الإسرائيلي لدى واشنطن مايك هرتسوغ في مقابلة بعد النشر "أنني لا يمكن أن أتحدث باسم المصريين، لكنني متأكد بأنهم سيسمحون بذلك".

وأفاد تقرير الشبكة الأمريكية أنه خلال المحادثة الهاتفية التي أجراها رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس الأمريكي أمس، طلب بايدن من نتنياهو تقليص الخسائر في صفوف المدنيين خلال الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، ويشار الى أن نتنياهو تحدث مع الرئيس بايدن أمس للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب. وشكر نتنياهو بايدن على دعمه المتواصل وعلى المساعدات الأمريكية. اضافة لذلك تحدث أمام عن الهجوم الذي شنته حماس وقال :"هوجمنا يوم السبت بوحشية لم نشهدها منذ المحرقة، ذبح المئات، عائلات كاملة قتلت في بيوتها وفي فراش النوم، نساء اغتصبت وقتلت بقسوة، أكثر من 100 أختطفوا بينهم أطفال".

وقدم بايدن من معلومات مفصلة حول حجم المساعدات الأمريكية التي بعثت الى إسرائيل وتشمل :ذخائر، صواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، نقل أكبر حاملة طائرات في العالم ومعدات عسكرية أخرى.