أنباء عن التوصل لتفاهمات لإقامة حكومة طوارئ في إسرائيل

يأتي هذا في ظل الاجتماع المنعقد منذ صباح اليوم بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس

ذكرت مصادر إسرائيلية عن التوصل الى تفاهمات لإقامة حكومة وحدة وطنية في إسرائيل، وذلك بعد تقدم الاتصالات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس معسكر "الدولة" بيني غانتس.

هذا واجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع بيني غانتس صباح اليوم في مقر وزارة الأمن في تل أبيب في إطار الاتصالات لإقامة حكومة طوارئ في ظل الحرب جنوب إسرائيل بين حماس وإسرائيل، وافيد أن الجانبين توصلا لتفاهمات وفي ظل ذلك ستقوم حكومة وحدة وطنية.