حزب الله يستهدف موقعا عسكريا إسرائيليا بصاروخ مضاد للدبابات، والجيش الإسرائيلي يرد

حزب الله أعلن مسؤوليته عن إطلاق القذائف وقال ان اطلاق النار جاء ردا على مقتل ثلاثة من مقاتليه الاثني

أطلق حزب الله اليوم صاروخا مضادا للدبابات من لبنان تجاه موقع للجيش الإسرائيلي قرب عرب العرامشة الحدودية في الجليل الغربي، وردا على ذلك هاجم الجيش الاسرائيلي مناطق في جنوب لبنان بطائرات مسيرة. في أعقاب الحدث صدرت تعليمات للسكان القاطنين على مسافة اربعة كيلومترات من الحدود بالبقاء في الاماكن المحصنة على مدار نصف ساعة. وأعلن حزب الله أن إطلاق النار جرى ردا على الهجمات الإسرائيلية الاثنين الماضي التي أدت الى مقتل ثلاثة من نشطائه.

وأطلق أمس صاروخ مضاد للمدرعات ضد مركبة للجيش الإسرائيلي قرب الحدود ولم تقع أية اصابات، وردا على ذلك هاجمت دبابات ومروحيات مواقع حراسة لحزب الله، والذي أطلق بوقت سابق من الحدث 15 قذيفة من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل، وسقطت اربعة منها في مناطق مفتوحة، ورد الجيش الإسرائيلي على هذه الصواريخ بقذائف مدفعية.

وبعد ساعات من ذلك أطلقت ثلاثة قذائف هاون من سوريا تجاه إسرائيل سقطت اربعة منها في سوريا واثنين بمناطق مفتوحة في إسرائيل، وردا على ذلك قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية وهاون تجاه مصدر إطلاق النار.