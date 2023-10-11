تقرير: الكابينيت سيصادق على أنظمة طوارئ لإغلاق بث قناة الجزيرة في إسرائيل

هذه الأنظمة أعدها وزير الاتصالات شلومو كارعي وستكون سارية حتى انتهاء الحرب

ذكر موقع "معاريف" الإسرائيلي إنه من المتوقع أن يصادق المجلس الأمني المصغر-الكابينيت اليوم على أنظمة الطوارئ التي أعدها وزير الاتصالات شلومو كارعي لإغلاق البث التلفزيوني الفضائي لقناة الجزيرة في إسرائيل حتى انتهاء الحرب في البلاد.

شبكة الجزيرة القطرية تبث باللغة العربية واللغة الانجليزية والتي أنشأها أمير قطر الأمير حمد بن خليفة آل ثاني 1996.

حظيت الشبكة القطرية لشعبية دولية كبيرة بعد بثها تسجيلات لزعيم القاعدة أسامة بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر ، ومسؤولين آخرين في التنظيم، وللشبكة يوجد عدة قنوات أخرى مثل قنوات رياضية ، قنوات خاصة بالبث المباشر وقناة وثائقية وقناة خاصة بالأطفال. كما يوجد للقناة عدد من المواقع الإخبارية.