وزير التعليم التركي لنتنياهو على خلفية الحرب في غزة: " في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا"

في رد على تغريدة بنيامين نتنياهو حول قصف سلاح الطيران الإسرائيلي قطاع غزة، قام وزير تركي بإعادة نشر الفيديو وكتب عبر حسابه: "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا. سوف تموت"

في رد على تغريدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قصف الطيران الإسرائيلي قطاع غزة، قام وزير التعليم التركي نظيف يلماز بإعادة نشر الفيديو وكتب عبر حسابه: "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا. سوف تموت".

كما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استيائه من قرار وزير الأمن يوآف غالانت قطع الكهرباء والوقود والماء عن قطاع غزة مع بدء الحرب على حماس التي شنت هجوما متعدد المحاور السبت وتركت وراءها سيلا من الدماء والجثث المتراكمة إضافة إلى احتجاز رهائن من جنسيات مختلفة.

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أمس الأربعاء، ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا داعما لإسرائيل وحذر الأطراف الأخرى من التدخل في الصراع، وكشف لأول مرة عن عدد الضحايا الإسرائيليين من القتلى الذي بلغ 1200 من سكان البلدات المتاخمة لغزة، إضافة إلى رواد حفل موسيقي يستقطب جمهورا من جنسيات متعددة حول العالم.

وقال أردوغان في تغريدة إن "قطع الكهرباء والماء والطعام عن غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام"، معتبرا أن "قصف المناطق المدنية بشكل متعمد لا يعكس تصرف دولة، بل منظمة".

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة.