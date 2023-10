وزير التعليم التركي لنتنياهو على خلفية الحرب في غزة: " في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا"

في رد على تغريدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول قصف الطيران الإسرائيلي قطاع غزة، قام وزير التعليم التركي نظيف يلماز بإعادة نشر الفيديو وكتب عبر حسابه: "في يوم من الأيام سوف يطلقون النار عليك أيضا. سوف تموت".

كما أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استيائه من قرار وزير الأمن يوآف غالانت قطع الكهرباء والوقود والماء عن قطاع غزة مع بدء الحرب على حماس التي شنت هجوما متعدد المحاور السبت وتركت وراءها سيلا من الدماء والجثث المتراكمة إضافة إلى احتجاز رهائن من جنسيات مختلفة.