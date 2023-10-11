إسرائيل: نتنياهو وغانتس يتفقان على إقامة حكومة طوارئ

سيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء: رئيس الوزراء، وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.

توصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصمه السياسي بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة إلى اتفاق حول إقامة حكومة طوارئ على خلفية الحرب التي دخلت يومها الخامس عقب الهجوم المفاجئ الذي هز أركان الدولة مع ارتكاب عناصر حماس عمليات قتل بحق سكان البلدات المتاخمة لغلاف غزة.

ويرتكز الاتفاق إلى النقاط التالية:

سيتم تشكيل "مجلس إدارة الحرب" من ثلاثة أعضاء: رئيس الوزراء، وزير الأمن ورئيس معسكر الدولة، وينضم اللفتنانت كولونيل (احتياط) غادي آيزنكوت والوزير رون ديرمر كمراقبين إلى مجلس إدارة الحرب.

نيابة عن معسكر الدولة، سيتم إضافة خمسة وزراء بدون حقيبة إلى الحكومة السياسية الأمنية (أحدهم كمراقب)، طيلة فترة الحرب: بيني غانتس، جدعون ساعر، غادي آيزنكوت ووزيران آخران.

وينص الاتفاق أيضا على حجز مكان في حكومة إدارة الحرب لرئيس المعارضة بحال انضمامه.

كما يقضي الاتفاق بعدم طرح أي مشاريع قوانين أو قرارات حكومية لا تتعلق بسير الحرب. وسيتم تمديد جميع التعيينات العليا تلقائيًا خلال فترة الحرب.