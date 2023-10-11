بوتين: سياسة الاستيطان أدت إلى المذبحة التي ارتكبتها حماس

أضاف بوتين أن "المسألة الفلسطينية هي بلا شك في قلب كل مسلم. وهذا مستمر منذ عقود ويعتبر ظلمًا"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعقيب له على تدهور الأوضاع بين إسرائيل وقطاع غزة إن أحد أسباب ذلك هو "سياسة الاستيطان الإسرائيلية". وأضاف أن "المسألة الفلسطينية هي بلا شك في قلب كل مسلم. وهذا مستمر منذ عقود ويعتبر ظلمًا". وأضاف بوتين أنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية، وفق النشر في هيئة البث الرسمية كان، الأربعاء.

جاءت أقوال بوتين خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في موسكو، وأضاف معلقا على صورة الوضع بيت الفلسطينيين وإسرائيل: "دولة إسرائيل قامت، والدولة الفلسطينية كما نعلم لم تقم. علاوة على ذلك، استولت إسرائيل على بعض الأراضي التي اعتبرها الفلسطينيون ملكا لهم، بطرق مختلفة، ولكن من خلال القوة العسكرية". وتابع قائلا "الولايات المتحدة حاولت تعويض الفلسطينيين بمختلف الوسائل بدلا من العمل على إقامة دولة فلسطينية".

وعقب بويتن كذلك على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تحريك ناقلة الطائرات دعما لإسرائيل، واعتبر أن الولايات المتحدة تساهم بذلك، في تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط. وتساءل بوتين ما الغاية من ذلك وقال: "ما الهدف؟ أينوون قصف لبنان"؟ ودعا بوتين إلى تقليص الإصابة بالنساء والأطفال وحصر القتال بين الرجال.

تخوض إسرائيل حربا ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، بعد أن اتضحت معالم المجزرة التي ارتكبتها عناصر حماس منذ فجر السبت ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين الذين تواجدوا في عدد من البلدات الواقعة في غلاف غزة.