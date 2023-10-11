مخاوف من تسلل مسلحين شمالي اسرائيل بعد الانباء عن تسلل طائرات مسيرة الى منطقة الشمال

أطلقت صافرات التحذير من تسلل طائرات مسيرة معادية في منطقة الشمال، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن وجود مخاوف من تسلل طائرات مسيرة معادية من لبنان الى إسرائيل، واستبعدت المخاوف من تسلل مسلحين في منطقة معالوت ترشيحا.

وذكر مصدر مطلع على ما يجري في الشمال بحسب هيئة البث الرسمية "كان"، إن عدداً غير معروف من الطائرات اخترقت الأراضي الإسرائيلية، ولم يتضح بعد ماهية هذه الطائرات المسيرة، ويُطلب من سكان المنطقة البقاء في المناطق المحمية.

كما انطلقت صافرات الإنذار في منطقة حيفا وأعلنت حماس مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ تجاه حيفا، وتم الحديث مخاوف من تسلل مسلحين الى منطقة الجليل الأعلى، وقال رئيس مجلس الجليل الأعلى أنه شوهدت طائرات شراعية دخلت من لبنان وطلب من جميع السكان البقاء في بيوتهم.

وفي وقت سابق، أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدبابات من الأراضي اللبنانية على موقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من عرب العرامشة في الجليل الغربي. وردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي أيضا الأراضي اللبنانية بصاروخ مضاد للدبابات. وجاء في بيان حزب الله أن إطلاق النار كان ردا على الضربات الإسرائيلية الاثنين الماضي التي أدت إلى مقتل ثلاثة نشطاء في صفوف التنظيم.