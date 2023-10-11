قال نتنياهو "أنشأنا حكومة طوارئ وطنية ووضعنا جانبا كافة الخلافات سنعمل سويا كتف الى كتف من أجل مواطني إسرائيل من اجل دولة إسرائيل"

أدلى رئيس الورزاء بنيامين نتنياهو، ليلة الأربعاء، بتصريح في ختام جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني، الذي شارك فيه أيضا رئيس معسكر الدولة بيني غانتس، بعد الاتفاق على تشكيل حكومة طوارئ.

وقال نتنياهو "أنشأنا حكومة طوارئ وطنية ووضعنا جانبا كافة الخلافات سنعمل سويا كتف الى كتف من أجل مواطني إسرائيل من اجل دولة إسرائيل. وأقو لكم مواطنينا الأعزاء رأينا الحيوانات المفترسة البربريين الذين نواجههم نحن محارب عدوا قاسيا أسوأ من داعش".

"رأينا أطفالا مكبلة أيديهم أطلقت النيران على رأسهم، نساء حرقوا وهم أحياء، شابات اغتصبن وذبحن، مقاتلون قطعت رؤوسهم. في مكان واحد ادخلوا الناس وأحضروا أطر السيارات وأحرقوها على أجسادهم وهم أحياء. الفظائع كبيرة والألم كبير. كل عائلة في إسرائيل تعرف شخصا قتل في هذا الجحيم، والأسماء تتوالى والأمر فظيع".

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، صادقت الحكومة بالإجماع في استطلاع هاتفي على تعيين نواب "معسكر الدولة" الخمسة وزراء في الحكومة، وتشكيل حكومة الطوارئ – وستعرض الموافقة على تشكيلها غدا على الهيئة العامة للكنيست.