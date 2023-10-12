نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مقطع فيديو يظهر إخلاء سبيل سيدة إسرائيلية وطفليها

ندد مسؤولون إسرائيليون يوم الخميس بمحاولة حماس والجزيرة نشر مقطع فيديو من يوم السبت، يظهر امرأة وطفلا وقد أطلق سراحهما للهروب من قطاع غزة، بعد هجوم وحشي مفاجئ شنه مسلحو حماس ضد إسرائيل، على نحو يخالف الدقة والأمانة في نقل الخبر.

وعملت الجزيرة بالتعاون مع حركة حماس على السيطرة على الأضرار اللاحقة بصورة حماس مع انتشار فظائع القتل الجماعي للمدنيين في إسرائيل والذي استقطب دعم دول العالم، على ما أكد مسؤولون إسرائيليون.

ليلة الأربعاء، نشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو مشوشًا للمرأة والطفل اللذين تم وفق الزعم تسريحهما، قائلة إنه كان إطلاق سراح إنساني للرهائن. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية على الفور إلى أنها حادثة سبق وأن تم الإبلاغ عنها بالفعل يوم السبت.

https://twitter.com/i/web/status/1712224769699922310 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأغلب الظن أن المرأة التي ظهرت في الفيديو هي أفيتال الدجم من كيبوتس حوليت، والتي قالت في مقابلة مع أخبار 12 هذا الأسبوع إن المسلحين أخذوها إلى قطاع غزة - وبعد عبور السياج أطلقوا سراحها. وقالت إن المسلحين اقتحموا منزلها الساعة 1:30 بعد الظهر، وقتلوا جارها وتركوا لديها طفلي صديقتها المفضلة المفقودة عدي.

قاموا باقتيادها من داخل الكيبوتس المحاط بالدمار والخراب والدماء، وساروا معها عبر فجوة في السياج باتجاه قطاع غزة. وقالت إنها عندما وصلت إلى غزة، أشار لها المسلحون بيدهم بالمغادرة وعادوا من دونها.

في اليوم التالي، ندد الجيش الإسرائيلي بالحادثة، أولاً من قبل رئيس قناة العرابا الإعلامية، ثم من قبل كبير المتحدثين الرسميين، الذي قال إن "الجزيرة تحاول تغيير الرأي العام حول حماس، لتقليل الضرر الناجم عن تشبيهها بداعش، لكنها في الواقع أسوأ من داعش".

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي: "بعد ان شاهد العالم كله وجهها القبيح والحقيقي كمنظمة بربرية قامت بإعدام مئات الأبرياء الأطفال والنساء في هجوم إرهابي ومجزرة بشعة تحاول حماس تغيير الحقيقة من خلال مسرحية نشر فيديو دعائي عبر أبواقها الإعلامية. الحقيقة واضحة وجلية وسوف تتضح معالمها أكثر في الأيام المقبلة. حماس أسوأ من داعش وسنواصل تسديدها الضربات القوية دون توقف.