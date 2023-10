ندد مسؤولون إسرائيليون يوم الخميس بمحاولة حماس والجزيرة نشر مقطع فيديو من يوم السبت، يظهر امرأة وطفلا وقد أطلق سراحهما للهروب من قطاع غزة، بعد هجوم وحشي مفاجئ شنه مسلحو حماس ضد إسرائيل، على نحو يخالف الدقة والأمانة في نقل الخبر.

وعملت الجزيرة بالتعاون مع حركة حماس على السيطرة على الأضرار اللاحقة بصورة حماس مع انتشار فظائع القتل الجماعي للمدنيين في إسرائيل والذي استقطب دعم دول العالم، على ما أكد مسؤولون إسرائيليون.

ليلة الأربعاء، نشرت قناة الجزيرة مقطع فيديو مشوشًا للمرأة والطفل اللذين تم وفق الزعم تسريحهما، قائلة إنه كان إطلاق سراح إنساني للرهائن. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية على الفور إلى أنها حادثة سبق وأن تم الإبلاغ عنها بالفعل يوم السبت.